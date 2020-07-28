В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса, в Ставропольском крае завершилась жатва, более половины месячной нормы осадков выпало в Москве накануне
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса, в Ставропольском крае завершилась жатва, более половины месячной нормы осадков выпало в Москве накануне
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.