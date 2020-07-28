Денис Микерин, и.о. заместителя директора ДИП МИД России: Как МИД помог вывезти десятки тысяч застрявших за рубежом россиян — и когда вывезут остальных
Как на ходу придумывались схемы по спасению застрявших за границей людей, кто в этом помогал и зачем вывозить граждан Эстонии и Украины - в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда»
Денис Микерин, и.о. заместителя директора ДИП МИД России: Как МИД помог вывезти десятки тысяч застрявших за рубежом россиян — и когда вывезут остальных
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