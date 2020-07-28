2020-07-28T11:42:18+03:00
Под капотом
Кирилл МАНЖУЛА

Язык дальнобойщиков: что означают сигналы фарами и руками, которые помогут на дороге

Кирилл Манжула рассказывает о неформальном языке, который может пригодиться вам в поездках

Язык дальнобойщиков: что означают сигналы фарами и руками, которые помогут на дороге

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