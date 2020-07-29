2020-07-29T12:29:26+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

В Европе дешевле: почему Россия только на 20-м месте по доступности топлива?

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми автомобили и всё, что с ними связано

В Европе дешевле: почему Россия только на 20-м месте по доступности топлива?

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Главные темы выпуска:

- В Европе дешевле: почему Россия на только 20-м месте по доступности топлива?

Гость: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Самая красивая бэха - BMW 507

Гость: Александр Пикуленко, журналист

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Мой автомобиль

Тема: Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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