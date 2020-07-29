В Европе дешевле: почему Россия только на 20-м месте по доступности топлива?
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми автомобили и всё, что с ними связано
В Европе дешевле: почему Россия только на 20-м месте по доступности топлива?
Главные темы выпуска:
- В Европе дешевле: почему Россия на только 20-м месте по доступности топлива?
Гость: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Самая красивая бэха - BMW 507
Гость: Александр Пикуленко, журналист
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