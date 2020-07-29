29 Июль 2020 2020-07-29T12:29:26+03:00

В Европе дешевле: почему Россия только на 20-м месте по доступности топлива? 00:00 00:00

Главные темы выпуска:

- В Европе дешевле: почему Россия на только 20-м месте по доступности топлива?

Гость: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Самая красивая бэха - BMW 507

Гость: Александр Пикуленко, журналист

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