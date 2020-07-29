2020-07-29T15:26:56+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, можно ли считать ситуацию в Хабаровске взятой под контроль, есть ли в России идеальные уездные города и что происходит в коридорах власти

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

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