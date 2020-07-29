2020-07-29T18:53:02+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Под Минском задержали бойцов частной военной компании. Белоруссия обвиняет Россию в подготовке к дестабилизации обстановки в период президентских выборов

Владимир Ворсобин обсуждает с социальным психологом, политтехнологом Алексеем Рощиным, что делают в Белоруссии «отпускники», зачем Сергей Шнуров прилетал в Хабаровск и как научить подростков уважению

Под Минском задержали бойцов частной военной компании. Белоруссия обвиняет Россию в подготовке к дестабилизации обстановки в период президентских выборов

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