Под Минском задержали бойцов частной военной компании. Белоруссия обвиняет Россию в подготовке к дестабилизации обстановки в период президентских выборов
Владимир Ворсобин обсуждает с социальным психологом, политтехнологом Алексеем Рощиным, что делают в Белоруссии «отпускники», зачем Сергей Шнуров прилетал в Хабаровск и как научить подростков уважению
Под Минском задержали бойцов частной военной компании. Белоруссия обвиняет Россию в подготовке к дестабилизации обстановки в период президентских выборов
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