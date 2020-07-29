Кругом одни враги. Как Лукашенко будет использовать задержание российских «боевиков» в предвыборной игре
Отдыхали в санатории, но водку не пили. Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии
Кругом одни враги. Как Лукашенко будет использовать задержание российских «боевиков» в предвыборной игре
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