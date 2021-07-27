На Олимпиаде 2020 в Токио рано утром 27 июля 2021 года прошел финальный заплыв на 100 метров среди мужчин. И на этой дистанции сразу две медали у нас! Евгений Рылов — олимпийский чемпион, Климент Колесников — серебро!

Наши парни смогли выкатить к финишу так круто, что Рылов и Колесников уверенно обошли американца Райана Мерфи, который в 2016 году победил на этой дистанции с мировым рекордом. Рылов на финише — 51,98 секунды (новый рекорд Европы). Колесников — 52,00. А Мерфи далеко позади — 52,19 секунды.

Евгению Рылову — 24 года. Он был третьим в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров на спине. И успел с тех пор выиграть чемпионат мира 2017 года, был трижды вторым в разных видах программы на ЧМ-2019 в Кванджу. Кроме того, он — чемпион мира на 200-метровке на спине и бронзовый призер в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Евгений Рылов взял первое для России «золото» на Олимпиаде с 1996 года. Фото: REUTERS

Клименту Колесникову — 21 год. Он был третьим на дистанции 50 метров на спине на ЧМ-2019, в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. А кроме того — вторым в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Для сборной России эта победа — первое золото в плавании с 1996 года. Тогда у нас по 2 золотые медали взяли Александр Попов на 50 и 100 метров вольным стилем. А Денис Панкратов победил на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем.

Теперь у сборной России — пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали на Олимпиаде 2020 в Токио. Напомним, что Олимпиада в Токио изначально должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако все соревнования были перенесены на один год из-за пандемии коронавируса. В Токио сборную России представляют 335 спортсменов, которые принимают участие в 33 видах программы. У нас нет представителей в баскетболе, бейсболе, софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м на спине