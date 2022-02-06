Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева

Президент ФЛГР готова смотреть гонки со зрительских и принимать звонки в три часа ночи, лишь бы построить команду чемпионов

Российские лыжники второй день подряд зажигают на Олимпийских играх в Пекине. Вслед за вторым местом Натальи Непряевой «золото» в скиатлоне взял и Александр Большунов, а на второй ступени пьедестала остановился Денис Спицов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе встретила триумф Большунова в самолете на Пекин. Именно ее называют главным творцом российского успеха в лыжах.

«КП Спорт» рассказывает, как прославленная чемпионка стала лучшим президентом спортивной федерации и превратила российские лыжи в успешнейший, привлекательный и стабильный проект.

Первую медаль России в Пекине-2022 принесла лыжница Наталья Непряева. Фото: REUTERS

«От темы допинга меня выворачивает». Большунов резко ответил американцу

Вялбе всегда рубит с плеча и спасает лыжников от допинга

Авторитет Елены Валерьевны Вяльбе непререкаем. В 2010 году, когда она только возглавила Федерацию лыжных гонок России, все вспоминали ее 3 золотые медали Олимпийских игр и 14 — чемпионатов мира. Казалось, что под ее руководством провалиться точно не получится. Но Вяльбе свою президентскую деятельность начала с весьма спорных действий.

Методы ее работы воспринимались в штыки. Странно слышать от президента федерации в интервью неприкрытую критику своих же лыжников. К тому же Вяльбе начала серьезно конфликтовать с Александром Легковым — лидером той сборной. Никто не мог понять, что вообще происходило в команде. Легков провалился на ЧМ-2011 и пытался добиться от Федерации разрешения на самостоятельные тренировки. Александр хотел готовиться под руководством швейцарца Рето Бургермайстера и немки Изабель Кнауте, а Вяльбе и слушать не хотела ни про какую самостоятельную подготовку — сборная должна тренироваться вместе.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе следит за Большуновым и Спицовым даже в самолете. Фото: ОКР

Требовала от иностранных тренеров говорить на русском

Конфликтовала Вяльбе и с самим Рето Бургермайстером: «Нам сложно общаться. Я ведь не говорю по-русски. Точно знаю, что она, вообще-то, знает немецкий и английский. В чем же тогда проблема? В том, что она каждый раз говорит мне, что разговаривает только по-русски», — вспоминал тренер.

Принципиальность Вяльбе заставила ее позабыть английский. Но лед растаял, когда Легков взял золото Сочи-2014 года. Тогда Вяльбе приняла самостоятельную подготовку спортсменов. Но от своих принципов открещиваться не стала. Первый сбор команда до сих пор должна проходить вместе. И это не упрямство, а меры предосторожности. Так Вяльбе спасает команду от допинга. Пока они в сборной, с ними ничего не случится. И спасает, надо сказать, успешно. За 10 лет управления Вяльбе в сборной России не было ни одного случая нахождения допинга. Хотя в докладе Макларена фигурировали фамилии Легкова и Вылегжанина, их вина не подтвердилась.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе . Фото: ТАСС

Дело Полины Ковалевой и принципиальность Вяльбе

Впрочем, был и по-настоящему серьезный случай с допингом. Лыжница Полина Ковалева тоже привлекалась в национальную команду, а потом в ее крови обнаружили следы запрещенного препарата. Тогда-то и проявилась нетерпимость Елены Валерьевны к применению допинга и ее жесткая рука.

По кодексу ВАДА Ковалевой «светило» два года дисквалификации. Но, к удивлению многих, сама Вяльбе попросила дать спортсменке четыре года отстранения от спорта. Это была карательная мера, чтоб остальным было неповадно. ВАДА, конечно, оставили наказание в два года. А вот Елена Валерьевна после окончания наказания у Ковалевой не подпускала ее к сборной ни на шаг.

Губерниеву вход в лыжную сборную запрещен. Фото: Instagram и Telegram Дмитрия Губерниева

Елена Вяльбе: «Мне пофиг американский бойкот Олимпиады»

Бережет номера и трусики спортсменов, из-за этого поссорилась с Губерниевым

Теперь Елена Вяльбе всегда на стороне честных спортсменов. А в сборной только честные. Сама Вяльбе может пожурить и откровенно раскритиковать своих подопечных, но вот другим — не позволит. Именно поэтому президент ФЛГР не хотела, чтобы в лыжах существовала такая программа, как «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Комментатор на такое высказывание обозлился и начал медийную войну с Вяльбе.

— Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в личную жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное. Нами должны гордиться, а не грязное белье полоскать, — говорила Вяльбе.

Елена Валерьевна сохраняет микроклимат в команде, не позволяет третьим лицам забираться в номера к спортсменам накануне стартов. Это просто исключено. Сейчас там никаких скандалов, и это результат многолетнего труда.

Большунов празднует победу в скиатлоне в Пекине. Фото: REUTERS

Взяла билет до Пхенчхана и лично готовила еду для сборной

Олимпиада-2018 в Пхенчхане — еще одно доказательство любви Вяльбе к своему делу и подопечным. Из-за санкций ей не пришло официальное приглашение на Игры в Южной Корее. Вяльбе не думала ни секунды: взяла билеты, забронировала отель и прилетела на Игры в качестве зрителя, чтобы побыть с лыжниками.

— Я всегда говорю, что у нас большая команда, которая работает на результат. Я, как и каждый в этой команде, — лишь маленький винтик в большом механизме. Я не думаю, что от меня была большая польза, просто хотелось поддержать команду, увидеть глаза спортсменов, посмотреть на них, что удавалось не так часто, — передает слова Вяльбе ТАСС.

И такая забота о своих — не разовая акция от президента ФЛГР. В 2015 году на чемпионате мира были проблемы с питанием в гостинице, где жила сборная России. Тогда Вяльбе арендовала отдельный дом и пришла туда с подругой, чтобы всей сборной приготовить еду.

Чего уж тут говорить про допинговый скандал, в котором Вяльбе ракетными залпами отвоевывала каждого чистого спортсмена, репутацию которого хотели запятнать.

Елена Вяльбе смирилась с неизбежностью Инстаграма. Фото: Globallookpress

Отбирала телефоны, а потом сама присоединилась к Инстаграму

Вяльбе строга, но почти всегда готова слушать своих спортсменов и команду. В 2014 году при подготовке к Олимпиаде в Сочи наши лыжники работали с канадской компанией, которая вела программу «Завоюй пьедестал». Один из пунктов условий при подготовке спортсменов было полное отсутствие телефонов. Звонить можно было только в экстренных ситуациях, только родным и только в присутствии третьего лица, который следил за тем, чтобы разговор шел по делу.

Практика Вяльбе понравилась. Она вообще считает, что лыжникам не стоит отвлекаться на соцсети и чтение статей в СМИ про себя. Особенно таким эмоциональным людям, как Легков. Работа гораздо важнее пары сотен лайков или комментариев под новостями.

Впрочем, здесь Вяльбе в какой-то степени тоже сменила гнев на милость. Недавно завела Инстаграм, в котором круто рассказывает про работу сборной России по лыжам. И это еще одна особенность, которая появилась при Вяльбе. Яркие интервью, инфоповоды при минимальном количестве грязи. За лыжами стало интересно наблюдать даже при отсутствии скандалов.

Все потому что Вяльбе каждую деталь держит в крепких руках. Они и не скрывает, что любит контролировать все. Требует, чтобы ей звонили и сообщали важные новость хоть в три часа ночи. Только бы держать руку на пульсе.