«Мы проверим, нет ли жестокого обращения с ребенком». Как президент МОК Томас Бах объявил войну российским фигуристкам после победы Этери Тутберидзе

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла традиционная для Игр пресс-конференция с участием главы МОК Томаса Баха. Из 70 минут его спича для журналистов 90 процентов были посвящены одному вопросу — с разных сторон заходили на тему скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Но вот те фразы, которые выдал Бах, комментируя ситуацию со странной допинг-пробой спортсменки сборной России, не могли не удивить.

Томас Бах впервые публично дал комментарии о ситуации с Камилой Валиевой именно в этот день, 18 февраля, за пару дней до закрытия Олимпиады в Пекине. Президент МОК заявил, что его потрясли соревнования по фигурному катанию. Однако же после небольшой вступительной фразы Баха слегка «унесло» в другую сторону:

Трусова зарыдала после серебра на Олимпиаде в Пекине. Фото: Reuters

— Были на Олимпиаде и грустные истории, например, с фигуристкой Валиевой. Детали вы уже знаете, не нужно пересказывать. Но я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет. И как она сражалась, несмотря ни на что, старалась закончить выступление. Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс. Ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление.

Бах обрушился с критикой на тренеров команды Этери Тутберидзе, которые, по мнению президента МОК, были слишком холодны и не поддержали Камилу Валиеву в сложный для нее момент:

— Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки.

Анна Щербакова одержала победу на Олимпиаде-2022 в Пекине в 17 лет. Фото: REUTERS

Президент МОК, комментируя расследование, отдельно заявил, что будет выяснено, а нет ли в деле Валиевой признаков жестокого обращения с ребенком. Расследование действий окружения фигуристки коснется в том числе и ее тренеров. При этом, Бах сказал прямо, что они, МОК, не хотели видеть Валиеву в числе участниц личного турнира на Олимпиаде:

— Мне не надо обсуждать решение CAS, которое было принято. Не хотели, чтобы Валиева участвовала в личном турнире Игр и обратились в суд, но проиграли, решение суда нужно уважать. Если не будем уважать, не будет международного спорта.

На вопрос же о том, должна ли дальше Этери Тутберидзе оставаться на Олимпийских играх в Пекине, Бах ответил:

— Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими.

Когда же Баха спросили, а не способствовало ли усилению давления то, что решение по участию фигуристки выносилось прямо перед соревнованиями, то он сказал:

— Можете себе представить, если бы мы не отреагировали и спортсменка оказалась бы под давлением, всем соперникам и общественности было бы известно, что у нее положительный результат теста. ITA, WADA, мы отреагировали. Есть ситуация с положительным тестом, ответственность всех органов – обеспечить справедливые условия для проведения соревнований, мы отреагировали за 48 часов, это не наша вина. Даже если бы это случилось за 2 часа до соревнований, мы все равно должны были гарантировать справедливые условия для всех.

Президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Пекине. Фото: REUTERS

Тут уже в дело вступили журналисты из России. Корреспондент «Первого канала» спросил прямо — не чувствует ли МОК ответственности за ситуацию с Валиевой? Ведь по 15-летней фигуристке был нанесен мощный психологический удар. Бах был скуп на сопереживание:

— Есть положительный результат теста. Необходимо с этим разобраться, нельзя игнорировать все это. Мы рассматриваем их, CAS разбирал дело, это не хаос, правопорядок, юстиция в действии. Разные точки зрения высказывались во всем мире, но это другой вопрос. Мы следуем закону и в то же время симпатизируем 15-летней девочке, очевидно, что в ее организм попала субстанция, которая не должна была там быть. В этом виновны те, кто сделал так, чтобы она там оказалась.