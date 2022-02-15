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Спорт Олимпиада-2022 Новости ОИ-2022
Евгений Несын Редактор-аналитик
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15.02.2022

Валиева, Трусова и Щербакова представят короткую программу на Олимпиаде-2022 в Пекине: прямая онлайн-трансляция

Фигуристки Валиева, Трусова и Щербакова представят короткую программу на Олимпиаде-2022 в Пекине

Камила Валиева закрывала прокаты фигуристов командного турнира фигуристов-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Камила Валиева закрывала прокаты фигуристов командного турнира фигуристов-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 15 февраля 2022 года, на Олимпиаде в Пекине пройдет первый день соревнований по фигурному катанию среди женщин. Фигуристки представят свои короткие программы. В сильнейшую разминку попали все три наших представительницы. Это — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Время выхода на лед российских фигуристок уже официально оглашено. Камила Валиева получила стартовый номер 26 и она начнет выступление в 16:52, Александра Трусова выйдет на лед под номером 28 в 17:05. Следом за Сашей — Анна Щербакова, которая покажет свою программу в 17:12 по московскому времени.

Старт короткой программы у женщин в турнире Олимпиады по фигурному катанию — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире Первого канала, начиная с 13:30 по Москве. «КП-Спорт» расскажет обо всем, что будет окружать короткую программу женского турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

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