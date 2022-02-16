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Спорт Олимпиада-2022 Новости ОИ-2022
Любовь Трошкина Корреспондент
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16.02.2022

Объявлен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Игр-2022 в Пекине

Ворота будет защищать Иван Федотов, капитан команды — Вадим Шипачев

Голкипер Иван Федотов займет место в воротах четвертьфинала Игр-2022 в Пекине. Фото: Reuters
Голкипер Иван Федотов займет место в воротах четвертьфинала Игр-2022 в Пекине. Фото: Reuters

Тренерский штаб национальной команды России под руководством Алексея Жамнова огласил состав сборной на четвертьфинальный поединок с Данией.

Ворота российской команды будет защищать голкипер ЦСКА Иван Федотов, его сменщиком стал Тимур Билялов, а капитаном команды назначен Вадим Шипачев.

Стартовые пятерки команды ОКР выглядят следующим образом:

  1. Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов
  2. Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачев — Грицюк
  3. Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков
  4. Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семенов

На пути в четвертьфинал сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0. Вторая встреча завершилась победой над Данией — 2:0. Затем сборная России потерпела поражение в овертайме в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.

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Олимпиада-2022Новости ОИ-2022Россия на ОИ-2022
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