16.02.2022
Объявлен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Игр-2022 в Пекине
Ворота будет защищать Иван Федотов, капитан команды — Вадим Шипачев
Тренерский штаб национальной команды России под руководством Алексея Жамнова огласил состав сборной на четвертьфинальный поединок с Данией.
Ворота российской команды будет защищать голкипер ЦСКА Иван Федотов, его сменщиком стал Тимур Билялов, а капитаном команды назначен Вадим Шипачев.
Стартовые пятерки команды ОКР выглядят следующим образом:
- Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов
- Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачев — Грицюк
- Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков
- Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семенов
На пути в четвертьфинал сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0. Вторая встреча завершилась победой над Данией — 2:0. Затем сборная России потерпела поражение в овертайме в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.
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