Стали известны технические элементы, которые российские фигуристки заявили на свою произвольную программу на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Лидирующая после проката короткой Камила Валиева рассчитывает исполнить четверной сальхов, тройной аксель, каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

Мировой рекорд Камилы Валиевой на Олимпиаде не признают

Идущая на второй позиции Анна Щербакова будет прыгать два четверных флипа, один из них в каскаде с тройным тулупом. Александра Трусова опять решила совершить спортивное чудо – у нее пять четверных в заявке: сольные флип, сальхов, тулуп и каскады четверной лутц – тройной тулуп, четверной лутц – ойлер – тройной сальхов. Об этом сообщает издание «РИА Новости Спорт».

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84).

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх-2022 разыгрываются 109 комплектов медалей, а Пекин стал первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры. Участники Игр находятся в «пузыре», что не позволяет им выйти в город, а также пересекаться с местным населением.