Российские конькобежцы выиграли серебро Олимпиады-2022

Мужская сборная России по конькобежному спорту показала второй результат в командной гонке на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В финале турнира наши спортсмены чуть более двух секунд уступили норвежцам: Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену. За сборную России выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. На пути в решающий забег россияне смогли опередить американцев. Отметим, что Захаров ранее выступал в шорт-треке, завоевывая на Олимпиаде-2014 в Сочи золото в командной гонке.

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Бронзовые награды достались представителям сборной США, которые в финале Б смогли оказаться быстрее конькобежцев из Нидерландов.

Женская команда также претендовала на медали в данной дисциплине, но в борьбе за бронзу уступила нидерландским конькобежкам.

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх-2022 разыгрываются 109 комплектов медалей, а Пекин стал первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры. Участники Игр находятся в «пузыре», что не позволяет им выйти в город, а также пересекаться с местным населением.