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Спорт Олимпиада-2022 Новости ОИ-2022
Иван Адаменко
Комментарии (1)
17.02.2022

Валиева упала при прогоне произвольной программы на Олимпиаде-2022

Спортсменка упала с четверного тулупа

Камила Валиева выступила в короткой программе на Олимпиаде. Фото: REUTERS
Камила Валиева выступила в короткой программе на Олимпиаде. Фото: REUTERS

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в четверг перед прокатом произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка в своем прогоне допустила всего одну ошибку – упала с четверного тулапа. Остальные элементы у нее вышли чисто: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, четверной флип + тройной тулуп, четверной тулуп + тройной тулуп. Об этом пишет Sport24.

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А вот Анна Щербакова и Александра Трусова без серьезных помарок исполнили в прогоне свои произвольные программы. Только у последней была небольшая «бабочка» при в двойном сальхове.

Произвольная программа начнется в 13:00 по московскому времени. Во второй соревновательный день допущены 25 фигуристок.

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх-2022 разыгрываются 109 комплектов медалей, а Пекин стал первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры. Участники Игр находятся в «пузыре», что не позволяет им выйти в город, а также пересекаться с местным населением.

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