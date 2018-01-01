В темпе барабана



Кто-то из взрослых играет на барабане или другом ударном инструменте. Ребенок двигается, пока звучит барабан. Когда музыка прекращается, он должен замереть на месте. Затем можно поменяться ролями. Для разнообразия можно менять темп игры на барабане (медленно, быстро, с ускорением). Ребенок должен следовать темпу.



Вариант. Когда прекращается игра на барабане, нужно назвать какое-нибудь число (в пределах десяти). Например, число пять. Тогда нужно остановиться и коснуться пола пятью частями тела. (Две ноги и три пальца или голова, два колена и две руки). Комбинации могут быть самые разнообразные. Приветствуйте оригинальные решения.



Если нет барабана, то можно использовать любые подручные предметы: кастрюли, ложки и т.д. Можно вместе смастерить маракас, засыпав крупу в пластиковую бутылку или в яйцо от киндер-сюрприза. И устроить концерт шумового оркестра, который будет аккомпанировать вашей любимой музыкальной композиции.

