Время от времени откупаться подарками, спрашивать дежурное "как дела?", сидеть рядом, но крутить бесконечную ленту соцсетей… Знакомо? Многие из нас совсем неидеальные родители. Но никогда не поздно исправиться. Дети изучают мир с помощью игр.
Но прежде чем начнем играть, не забудьте:
- отключить функцию родитель-советчик. Конечно, мы всегда знаем, как лучше, но здесь все должны быть на равных.
- играть нужно только с удовольствием. Подберите те игры для детей и взрослых, которые вызывают у вас хоть какой-то эмоциональный отклик.
- если игра не нравиться ребенку, переключаемся на другую.