Что ждет Анастасию Заворотнюк: онколог объяснил, как живут больные с глиобластомой

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время друзья и знакомые Анастасии Заворотнюк, которая почти два года борется с раком мозга, в один голос твердят о том, что актрисе стало лучше. Мол, самое страшное позади и теперь звезда сериала "Моя прекрасная няня" медленно, но верно возвращается к нормальной жизни. О том, что ожидает 49-летнюю актрису в случае ремиссии, рассказал онколог.

Юрий Покровский более 35 лет лечит онкобольных пациентов. Врач не понаслышке знает, что происходит с теми, кому удается пойти на поправку. В частности, он заявил, что Анастасия Заворотнюк может полностью восстановиться после рака. По словам, онколога, многое зависит от вида опухоли, ее локализации и проведенного лечения.

"Многие вылечившиеся пациенты «возвращаются в строй». Может быть, они не выполняют каких-то функций, связанных с точными науками или же какой-то точной работой, но они возвращаются в строй", - отметил специалист.

По его словам, тот факт, что пациенты после лечения могут обслуживать сами себя, - уже "большое дело". "Другое дело, что у них меняется абсолютно все: привычный жизненный уклад, работа, отношение ко всем... Но здесь большая роль отведена и родственникам, которые рядом с этими людьми", - поведал Покровский в интервью "Звезде".

Раннее близкий друг "прекрасной няни" Вячеслав Манучаров в эфире шоу "Ты не поверишь!" сообщил, что Заворотнюк смогла победить рак. По словам телеведущего, он часто общается с актрисой и является ее соседом. "Ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь», - сказал Манучаров.

Он добавил, что считает это победой. Манучаров подчеркнул, что о Насте "можно говорить как о живом человеке".

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре 2019 года, отметив кратко, что переживают тяжелые времена и надеются на лучшее. Официальный диагноз актрисы был обнародован в середине мая 2020 года. Академик Александр Макаров сообщил, что у актрисы глиобластома. Ученый отметил, что в лечении артистки могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Он также отметил, что супруг звезды Петр Чернышев передал ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.