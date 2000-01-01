Как использовать промокод?

Нет ничего проще. Чтобы получить промокод, вам нужно зайти в раздел с купонами на «Комсомольской правде». Здесь вы найдете список магазинов, которые предоставляют скидки и промокоды. Перейдите на страницу вашего любимого магазина и проверьте существующие купоны. Скопируйте подходящий промокод, и затем посетите сайт выбранного онлайн-магазина. Добавьте понравившийся товар в корзину и введите промокод в специальное поле (обычно это поле называется «Промокод» или «Скидочный код»). Нажмите на кнопку «Применить промокод», и стоимость товара пересчитается с учетом скидки. Кстати, многие предложения можно комбинировать. Например, вы можете применить промокод к товарам, которые уже представлены со скидками на сайте интернет-магазина. Таким образом вы экономите дважды! Мы постоянно обновляем информацию о промокодах и скидках, так что вы всегда можете найти лучшие предложения на сайте.