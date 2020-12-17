«Звезда» готова к строительству атомоходов

Судостроительный комплекс «Звезда» получил лицензию на строительство атомоходов (это необходимо в соответствии с действующими в России нормами). Верфь успешно прошла проверку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Таким образом «Звезда» стала единственной российской верфью, которая может строить атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер»

В июне 2020 года судостроительный комплекс приступил к резке стали для атомного ледокола «Россия». Сейчас в цехах судоверфи идёт изготовление секций будущего судна. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Общая мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Ключевая задача атомохода – обеспечить круглогодичную проводку флота по Северному морскому пути.