Овечкин поставил на коньки своего сына

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин выставил у себя в Инстаграм видео, как его четырехлетний сын впервые выходит на лед в полной хоккейной амуниции.

«Важный день для нашей семьи! Сергей Александрович встал на коньки! Ура!», - написал Александр.

Напомним, что у Александра Овечкина и его жены Анастасии Овечкиной-Шубской уже двое детей. У Сергея есть младший братик Илья, которому сейчас два годика. Когда он только родился, поклонники Ови писали, что есть уже целая тройка Овечкиных. Ждем пятерку…

Кстати, Анастасия в своем Инстаграм выложила продолжение этой истории, как Сергей Овечкин уже делает первые шаги по льду. «Счастливый ребёнок, впервые встал на коньки», - написала счастливая мама.

Любопытно, что 4-летний Овечкин сам скользит и прекрасно держит равновесие. Может, лет через 18 он со своим младшим братом действительно сыграет с отцом в одном звене, как это когда-то сделал легендарный Горди Хоу со своими сыновьями…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Овечкин: Я бы закончил карьеру в московском «Динамо»

Тина Канделаки на RTVI поговорила с хоккеистом Александром Овечкиным (подробности).