Учеба будущего: какой она должна быть?

Меняется концепция образования - и она предоставит нашим детям большие возможности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что такое «Современная школа»

- «Современная школа» - реализация национального проекта «Образование». Основная цель - внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология», - объясняет психолог Елена Климова.

Психолог Елена Климова. Фото: mgou.ru

- Важно, что в рамках реализации «Современной школы» будет проведена комплексная оценка качества общего образования в 85 субъектах России, создана современная материально-техническая база в 16 тысячах школ в сельской местности и малых городах 80 субъектов Российской Федерации, созданы новые места в общеобразовательных организациях для 230 тысяч детей, будет поддержано участие 70% школьников в различных формах сопровождения и наставничества, реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме 70% организаций начального, основного и среднего общего образования, будут построены и введены в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций.

Для меня как для психолога и преподавателя высшей школы очень важно, что в проект «Современной школы» включено:

• оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах России;

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

• создание сети центров непрерывного повышения квалификации во всех субъектах России, участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в различных формах поддержки и сопровождения обучающихся в первые 3 года работы;

• создание сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских с современным оборудованием, участие 70% людей, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в различных формах наставничества, повышение квалификации 35 тысяч преподавателей по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

• участие не менее 20% научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования, обучение по программам непрерывного образования как минимум 3 млн человек;

• создание и внедрение в 85 субъектах Российской Федерации системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах, проведение информационных и рекламных кампаний с целью популяризации волонтерства, ежегодно охватывающих как минимум 10 млн человек;

• увеличение числа иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах, до 435 тысяч человек, ежегодное обучение как минимум 15 тысяч иностранных граждан в летних и зимних школах, реализация не менее чем в 60 университетах минимум по 5 образовательных программ, прошедших международную аккредитацию;

• проведение профессиональных конкурсов, дающих гражданам возможности для профессионального и карьерного роста.

Попасть в «Точку роста»

- В условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение весной 2020-го безусловным плюсом для более чем

2 тысяч сельских школ, на базе которых в рамках нацпроекта «Образование» были созданы в 2019 году центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», стали, конечно же, компетенции учителей информатики и технологии. Они помогли своим коллегам быстро перестроиться и овладеть технологиями работы с учениками в skype, zoom, teams, использовать ресурсы различных образовательных платформ при подготовке к урокам, - рассказывает психолог Лариса Сулима. - Оснащенность данных школ компьютерами и наличием интернета сыграла важную роль при переходе на дистант. Более 11 тысяч учителей технологии, информатики, ОБЖ сельских школ еще в прошлом году прошли первыми в дистанционном формате обучение на онлайн-платформе по курсу «Гибкие компетенции в проектной деятельности», а затем очное обучение на базе детских технопарков «Кванториум». Поэтому они оказались подготовленными к тем вызовам, что внесла пандемия. Их знания и компетенции помогли преодолеть сложности перехода на новые форматы работы в условиях сельской школы, в том числе и обеспечить беспрерывное занятие детей по программам дополнительного образования в дистанционном формате.

Прирастание сети таких школ в сельских территориях и малых городах к сентябрю 2020 года еще на 2951, безусловно, серьезно укрепило сообщество учителей, учеников и родителей. В рамках нацпроекта в 2020-м федеральная сеть центров «Точка роста» насчитывает уже 5000 школ, а в 2021-м и 2022-м будет прирастать ежегодно по 4500 школ, в 2023-м - 6500!

С сентября 2020-го центры «Точка роста» работают в штатном режиме и в первую очередь с акцентом на реализацию основных общеобразовательных программ по предметной области «Технология», предметам информатики и ОБЖ. 29 сентября мы провели большое федеральное мероприятие - Марафон открытий центров «Точка роста» в онлайн-формате, а 30 октября - Второй Всероссийский форум центров «Точка роста» в дистанционном формате, с общим охватом участников более 32 тысяч педагогов. Особую ценность в программе форума имели сессии учителей-предметников, которые щедро делились своими мастер-классами, новыми методами и технологиями проектной деятельности. Безусловным плюсом такого форума стало укрепление профессионального сообщества, развитие межрегионального сотрудничества, методическая поддержка.

На мой взгляд, пандемия подстегнула всех в первую очередь к овладению цифровыми технологиями, поставила перед выбором огромного количества образовательного контента, который сегодня предлагает интернет, что, безусловно, может выступать хорошим дополнением к традиционному уроку или при подготовке к какому-либо проекту, но живое слово учителя, работу в классе, в своем социуме ничто никогда не заменит, как бы стремительно ни развивались технологии. В этом смысле традиционный школьный уклад незыблем.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спокойствие, только спокойствие!

Если скоро ЕГЭ.

- В первую очередь, с моей точки зрения, самим родителям необходимо привести себя к спокойствию, - уверена кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии МГОУ Елена Климова. - Мы понимаем, что ЕГЭ необходимо для поступления в высшие учебные заведения, поэтому волнение допустимо, а паника - нет. Важно поставить перед собой и постараться ответить на ряд вопросов:

• Хочу ли я, чтобы ребенок поступал в вуз?

• Что важнее: вуз, располагающийся недалеко от дома, вуз, где готовят профессионалов по направлению, о котором ваш ребенок мечтал всю сознательную жизнь, или вуз, в который абитуриент с высокой степенью вероятности поступит на места в рамках контрольных цифр приема?

• Если важен вуз рядом с домом, выходим на сайт образовательной организации в раздел «Поступление» или «Абитуриенту», смотрим перечень подготовки и выбираем направление подготовки. В зависимости от направления имеется перечень вступительных испытаний - именно данные предметы в школе необходимо выбирать для сдачи ЕГЭ. Важно обратить внимание, что математика в вузы необходима профильного уровня.

• Если важно поступить на особенное направление подготовки - смотрим, выделены ли места в рамках контрольных цифр приема (обучение за счет бюджета Министерства образования) или есть только места с оплатой стоимости обучения. Если «бюджета» нет, смотрим минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение по конкурсу при приеме в бакалавриат, - это ориентир для ЕГЭ.

• Если важно поступить на места в рамках контрольных цифр приема, то обращаем внимание на успешные для обучающегося предметы, т. е. те, на которых он может получить самые высокие баллы, используем ресурсы «Выбрать вуз по ЕГЭ», «Навигатор поступления» и выбираем направление подготовки.

Разговаривайте с ребенком. И вы, и он переживаете. Дайте ему понять, что вы его любите и готовы поддержать его во всех начинаниях. Расскажите, как сами поступали учиться, чего боялись. Помогите, если это необходимо, разобраться с океаном направлений и профилей подготовки. Если вы располагаете возможностями и это необходимо, запишите школьника на дополнительные занятия.

Важно выбрать ЕГЭ до нового, 2021 года!