В РФС попросили понять Черчесова, хотя и недовольны результатами сборной

Президент РФС Александр Дюков. Фото: Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС

Исполком Российского футбольного союза дал оценку выступлениям сборной страны. Результаты молодежной команды, пробившейся на Евро-2021, были признаны успешными. А вот первой сборной в РФС, похоже, разочарованы.

«Мы не можем быть удовлетворены. Было неплохое начало, но последние 6 матчей прошли без побед. Задача, которая ставилась перед сборной, не была решена», - заявил президент РФС Александр Дюков в общении с журналистами.

При этом глава РФС прокомментировал и интервью главного тренера команды Станислава Черчесова на «Матч-ТВ». Часть болельщиков посчитали, что наставник сборной был слишком резок в оценке своих футболистов и несдержанно в общении с журналистами. .

«Наложились эмоциональные переживания. И главный тренер, и мы тяжело переживаем результаты выступления нашей сборной, я прошу понять его. Это человек, который действительно может резко ответить и быть прямым в своих суждений. Но он точно ни на кого из журналистов не держит обиду», - рассказал Дюков.

Так же глава РФС дал понять, что главного тренера провоцировали на резкие ответы. «Это как на поле - произошла стычка, но это не значит, что вы стали врагами. Это общение мы обсуждали. Задача журналиста для многих – вывести собеседника из состояния эмоционального комфорта, чтобы получить нетривиальные ответы. Не знаю, была ли такая задача, но если они ее ставили, то им это удалось. Задача тренера – держать удар, если его провоцируют», - заявил президент РФС.