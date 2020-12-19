Латинская Америка: бывший «задний двор» США должен открыться России

Россия просто обязана занять достойное место на одном из самых перспективных мировых рынков Фото: Shutterstock

Друг познается в еде

Если кто еще и сомневался в том, выгодно ли нам торговать с далекими латиноамериканскими странами, то этот вопрос был снят в 2014 году, когда в ответ на западные санкции Россия ввела эмбарго на поставку продовольственных товаров из стран, поддержавших антироссийские действия. Тогда блокированные западные поставки были оперативно компенсированы продовольствием из Азии, Ближнего Востока и, в значительной мере, из Латинской Америки.

Тому, что в российских ресторанах в те годы не переводились сочные стейки и рыбные деликатесы, мы обязаны в том числе и партнерам из Бразилии, Чили, Аргентины, Эквадора, Венесуэлы, Мексики. А на них со стороны Запада сильно давили. Но латиноамериканцы проявили прагматизм, понимание своих интересов и на давление не поддались.

Теперь ограничителем нашей торговли продовольствием с Латинской Америкой может быть лишь успешное импортозамещение: или полное доминирование на рынке отечественной говядины, или сенсационное районирование бананов где-нибудь в Смоленской области…

Идеология как двигатель торговли

После развала Советского Союза российско-латиноамериканские отношения характеризовали у нас в основном как «исторические» и «политические». Определение «экономические» использовалось в последнюю очередь из-за весьма скромного объема взаимной торговли.

В советские времена торговля с этими странами определялась, в первую очередь, политическими мотивами: страны, вставшие на «путь социалистического строительства» (прежде всего, Куба), получали от СССР существенную экономическую помощь, отдавая в обмен значительно меньший объем произведенных ими товаров.

Правда, были и исключения. В конце 1980-х почти треть такси в столице Чили, где у власти тогда еще был генерал Пиночет, составляли советские «Лады». Хорошо покупали чилийцы и наши «Нивы», но их предпродажная подготовка включала в себя установку гидроусилителей руля и тормозов.

Знали в латиноамериканских странах и неприхотливую, но надежную советскую сельхозтехнику, прежде всего трактора. Советские предприятия успешно поставляли латиноамериканцам турбины для гидроэлектростанций.

Ну и, конечно, советское оружие и военная техника шли в «идеологически близкие» страны, такие как Никарагуа, Перу, не говоря уже о Кубе. Даже Мексика охотно покупала наши вертолеты Ми-17. Они отлично показали себя в горных районах страны, в том числе и при ликвидации «восстания субкоманданте Маркоса» в штате Чьяпас в 1994 году.

«Не наша сфера влияния»

В первые постсоветские годы у России было столько проблем, что далекая Латинская Америка никак не вписывалась в ее внешнеполитические приоритеты. Да и новое руководство страны, ища расположения Вашингтона, всячески пыталось показать, что далекий континент - исключительно американская сфера влияния. Сегодня трудно это представить, но накануне своего визита в Мексику один из руководителей российского парламента, которому мексиканский журналист задал вопрос о материальной поддержке СССР мексиканских коммунистов, тут же дал задание своим помощникам: подберите-ка все необходимы документы по этому вопросу, передадим их пригласившей стороне… Жест был, конечно же, в сторону американцев: теперь мы в вашу вотчину - ни ногой. Вряд ли он при этом знал, что в Мексике политикам, получающим иностранную помощь, полагался тюремный срок.

Лишь после того, как Россия заявила о том, что главное для нее - национальные интересы, а мир не должен быть однополярным, Латинская Америка стала для нас самостоятельным политическим полюсом. К тому времени США так увязли в «строительстве Большого Ближнего Востока», что не смогли помешать приходу к власти во многих латиноамериканских странах левых или лево-центристских правительств, готовых восстанавливать полноценные отношения с Россией. Примечательно, что, когда несколько лет назад в Бразилии и Аргентине реванш взяли правые, они не поспешили поддерживать антироссийские санкции Запада.

Пора заново открывать Америку

33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна, в которых проживает около 654 миллионов человек, 8,4% от населения планеты - один из самых перспективных рынков мира. Сегодня его доля в мировом ВВП, рассчитанная по паритету покупательной способности, - около 9%. Американцы давно спохватились, что могут потерять над ним безраздельный контроль. Еще первый госсекретарь при Трампе Рекс Тиллерсон провозгласил возвращение к «доктрине Монро», суть которой - Америка для американцев.

Но поезд если еще не ушел, то явно тронулся. И пока этот поезд не наш: в регионе давно, системно и напористо работают китайцы, расширяя свои торговые позиции в традиционной «вотчине» американцев. Наше торгово-экономическое взаимодействие с латиноамериканцами пока незначительное - взаимный товарооборот чуть меньше 16 млрд. долларов. На пятки нам в регионе также наступает и Турция.

С рядом латиноамериканских стран у нас уже есть масштабные проекты в стадии реализации и разработки, где российские технологии и техника весьма востребованы. Госкорпорация «Росатом» получила предложения о кооперации по созданию плавучих энергоблоков в Латинской Америке. Российский производитель «Силовые машины» успешно сотрудничает с Аргентиной, Бразилией, Чили, Мексикой, установив в этих странах на 18 гидроэлектростанциях гидротурбины и другое оборудование. Российский автопром постепенно возвращается в Латинскую Америку - на Кубе собирают КАМАЗы, внедорожники УАЗа уже можно встретить в Эквадоре, Мексике, Чили. Есть масштабные планы по реконструкции российскими предприятиями железнодорожной инфраструктуры на Кубе и в Аргентине.

Отдельная статья - сотрудничество с Венесуэлой. В этой стране у России многомиллиардные нефтяные контракты, которые американцы намерены заблокировать санкциями, одновременно пытаясь сместить нынешнюю власть. Но пока в Венесуэле национальная армия верна президенту Мадуро, говорить «все пропало!» было бы опрометчиво.

Но кое-что у американцев, увы, получается. Мексика собиралась купить у нас военные вертолеты, организовав их сборку в городе Веракрус. Однако в итоге вынуждена была отказаться от этих планов - в Вашингтоне пригрозили, что в случае, если сделка состоится, Мехико накажут в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Но все равно, как бы ни пытались в Вашингтоне снова превратить Латинскую Америку в свой задний двор, этого сделать не удастся. Во-первых, сами латиноамериканцы против. Во-вторых, те, кто идет в регион, спрашивать разрешения янки не собираются.

Пока американцы пытаются обустроиться на постсоветском пространстве, пришло время и нам «открывать» Америку.

Урок истории

После тоста Козырева «За свободную Кубу!» в России подорожал сахар. А Козырев теперь живет в США.

Классический пример, как можно собственных граждан заставить платить за ошибочные решения руководства, - страсти вокруг кубинского сахара, разгоревшиеся в конце 1991 - начале 1992 годов. Сахар-тростник, наряду с ромом, был одним из главных товаров, которым Куба расплачивалась за советскую помощь. И нам это было выгодно: наши сахарные заводы к концу осени перерабатывали собственный урожай сахарной свеклы, а с декабря, когда на Кубе начиналась сафра - сбор урожая сахарного тростника, получали новое сырье и работали практически безостановочно.

Для любой российской семьи сахар всегда имел особое значение, ведь без него не обходится ни чашка чая, ни консервация, ни заготовка варенья, ни выпечка и изготовление прочих разных национальных блюд и напитков, включая те, за которые у нас давно не наказывают.

Новое российское руководство на рубеже 1991 - 1992 годов получало от американских коллег настойчивые советы перестать иметь дела с режимом Кастро. Ведь Россия - уже свободная страна, а Куба остается диктатурой. Так зачем вам ее поддерживать?

Примерно так разъяснял суть дела тогдашнему министру иностранных дел России Андрею Козыреву президент влиятельного тогда в Штатах Кубино-Американского фонда Мас Каноса, смертельный враг братьев Кастро. Откажитесь от закупок кубинского сахара-сырца, убеждал он Козырева на встрече в нашем МИДе, ведь это сахар тирании (не напоминает «молекулы свободы»?), а мы поможем вам найти замену ему на мировом рынке от истинно демократических поставщиков. Каноса был так убедителен, что, по свидетельству участников встречи, Козырев распорядился принести шампанское и предложил тост «За свободную Кубу!»

Экспертам с самого начала было ясно: мировой рынок сахара-сырца учтен чуть ли де до тонны, свободных объемов для замены «диктаторского тростника» просто нет. Но тогдашнее российское руководство пошло навстречу пожеланиям американских друзей. Если в распоряжении правительства РСФСР от 27 декабря 1991 года, подписанным Егором Гайдаром, еще говорилось о проведении «в первоочередном порядке» переговоров с кубинскими партнерами о закупке сахара-сырца, то в новом распоряжении по этому вопросу от 28 января 1992 года акцент уже другой: «провести переговоры с иностранными фирмами».

Российскую квоту кубинского сахарного тростника (около 100 млн. тонн) тут же на корню купил французский сахарный гигант «Сюкден», ничуть не смутившись его «диктаторским» происхождением, попутно переманив к себе на работу всех ведущих специалистов из наших Министерства внешней торговли и МИД, занимавшихся кубинским сахаром. А мы так и не нашли на рынке «тростник свободы»…

Российская сахарная промышленность рухнула и восстановилась лишь через несколько лет. Цены на сахарок взлетели в разы. Народ недоумевал: вчера было по 20, сегодня - 150… Про политические страсти вокруг «тростника тирании» тогда вряд ли кто догадывался, и все покорно покупали втридорога сахарок от «Сюкдена».

Тот давний урок - если ты сам уходишь с рынка, твое место тут же занимают конкуренты - был усвоен лишь через десятилетие. В середине 2000-х Россия начала постепенно возвращаться в Латинскую Америку. И торгово-экономические связи с этим регионом опять развиваются не без политического контекста. Наше присутствие за океаном - в том числе и геополитический ответ на стремление Запада окружить нас новым «санитарным кордоном».

А что с этого простому обывателю? Торговля и серьезные экономические проекты с латиноамериканскими странами - это заказы для наших производителей, рабочие места и налоги. Так что как в старой песне: «Куба далеко, Куба - рядом!». Только теперь без революций…