Владимир Зеленский: «Невозможно объяснить умирающему человеку, почему мы не берем российскую вакцину»

Украинский лидер готов стать политическим «акробатом», чтобы выторговать у Запада аналоги нашего лекарства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью американской газете The New York Times. В нем он много раз сказал, что уповает на помощь властей США во многих вопросах: от восстановления экономики страны до разрешения ситуации на Донбассе. А еще рассказал об обиде за то, что Запад не хочет делиться с Киевом своей вакциной от коронавируса.

«КП» выбрала самые интересные высказывания украинского лидера.

О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ

Независимо от того, кто президент США, он всегда будет уважать Украину. По крайней мере мне так кажется. Мы благодарны за санкционную политику Америки — она серьезная. Для нас были стратегически важны и крымские санкции, и связанные с «Северным потоком — 2». Я благодарен за все санкционные действия против России.

О НОВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ США

Избранный президент Джо Байден, как мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник. Он хорошо понимает русских, знает ментальность украинцев, осознает разницу между Украиной и Россией.

О ДОНБАССЕ

В Нормандском формате мы сделали важные шаги вперед. У нас действительно стало в десятки раз меньше погибших и раненых. Но нельзя топтаться на месте, потому что Донбасс умирает без Украины. Ситуация страшная: умирают технологии, образование, медицина. Есть угроза экологических катастроф из-за затопленных шахт. Расцветает мародерство, когда на металл распиливают целые заводы.

Нам нужна реинтеграция Донбасса. А для этого нужны технологии, безопасность и деньги. Здесь мы сами на справимся. На территории Донбасса могла бы появиться свободная экономическая зона с преференциями для инвесторов.

О ВАКЦИНЕ

Это вопрос значимости Украины в Европе и мире. Мы не попали в список стран, которые первыми получают вакцину. К сожалению, за десятилетия независимости вес Украины на международной арене упал, я признаю этот факт. Поэтому мы должны быть, скажем так, акробатами, чтобы умудриться все-таки в число таких стран попасть.

Вакцину «Спутник-V» сегодня продвигают в украинском обществе и в информационном пространстве. Невозможно объяснить умирающему человеку, почему ты не должен брать вакцину в России, если тебе не дают ее Америка и Европа.