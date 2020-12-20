Актриса Ольга Прокофьева: "Насте Заворотнюк очень повезло"

Коллеги верят, что актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Фото: кадр из фильма

Актриса Ольга Прокофьева снималась вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня". За время работы артистки близко сдружились. Ольга Евгеньевна одна из немногих, кто знает, как на самом деле чувствует себя Анастасия, которой полтора года назад диагностировали рак мозга.

В сериале "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева сыграла роль Жанны Аркадьевны Ижевской - антагониста няни Вики в исполнении Анастасии Завороткюк. Ижевская по сюжету - финансовый директор, она влюблена в миллионера Максима Шаталина и ненавидит няню Вику. При этом в жизни артистки очень близко дружили.

"Мы с Настей дружили очень, когда снимались вместе в сериале «Моя прекрасная няня». Потом мы разбежались. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас сейчас остались хорошие приятельские отношения", - рассказала Ольга Прокофьева в эфире YouTube-шоу "Лучше правду!" с Суреном Каграмановым.

Когда Прокофьева узнала о болезни Заворотнюк, то, по ее словам, не стала докучать ни Насте, ни ее семье: "Семья четко дала понять - она хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг".

По словам Ольги Евгеньевны, все, кто дружит с Завротнюк, переживают за нее. "Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку", - резюмировала 57-летняя актриса.

Напомним,о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностирован рак головного мозга. Родственники слухи подтвердили в октябре 2019 года, не называя диагноз, но, отметив, что переживают тяжелые времена и надеются на лучшее. Официальный диагноз актрисы был обнародован в середине мая 2020 года. Академик Александр Макаров сообщил, что у актрисы глиобластома. Ученый отметил, что в лечении артистки могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака.

Не так давно онколог Юрий Покровский заявил, что Заворотнюк может полностью восстановиться после рака. По его словам, пациенты после лечения могут обслуживать сами себя. "Другое дело, что у них меняется абсолютно все: привычный жизненный уклад, работа, отношение ко всем... Но здесь большая роль отведена и родственникам, которые рядом с этими людьми", - поведал кандидат медицинских наук.