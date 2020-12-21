Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 21 декабря 2020 Фото: REUTERS

ТУРЕЦКИЕ САПЕРЫ ИЩУТ МИНЫ

"В соответствии с меморандумом, подписанным Турцией и Россией, предпринимаются шаги по скорейшему созданию в Агдамском районе Азербайджана центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня", - сообщает Минобороны Турции.

В турецком военном ведомстве уточнили, что все действия турецких военнослужащих четко координируются с Азербайджаном и Россией.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе. Также Минобороны Азербайджана публиковала снимки прибывших в Баку турецких саперов, которые уже участвуют в разминировании азербайджанских сел.

ГРАНИЦА В СЮНИКЕ

"На участке автодороги Горис-Капан в приграничной с Азербайджаном Сюникской области армянскими и азербайджанскими пограничниками проводятся работы по размещению пограничных нарядов", - сообщает Служба нацбезопасности Армении.

В пятницу пограничные посты в этом районе усилили российские миротворцы, в воскресенье там работали армянские депутаты, а в понедельник туда собирался премьер Никол Пашинян.

"На участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан в Сюникской области армянскими и азербайджанскими пограничниками в сотрудничестве с российскими коллегами проводятся работы по размещению пограничных нарядов", - уточнили в Ереване.

В сообщениях говорится, что в ближайшие сутки там закончится демаркация государственной границы.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

"Спасательные группы вынесли из районов Горадиза, Джабраила и Ишханадзора тела 22 армянских военнослужащих,"- сообщает пресс-секретарь Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

Напомним, днем ранее стало известно, что останки 27 военнослужащих и 2 гражданских лиц были найдены при содействии российских миротворцев и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в ходе организованных поисков в Физули, Джебраиле, Гадруте. Кроме того, шестерых армянских солдат-срочников, которых считали пропавшими без вести более 70 дней, нашли живыми на контролируемой Азербайджаном территории.

«Шесть военнослужащих срочной службы, более 70 дней героически боровшихся в неизвестности, минутами ранее возвратились на родину, подарив всем нам радость в эти тяжелые дни», — написал президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в Facebook.

Отметим, в это время во всех армянских церквях сегодня шла поминальная служба по павшим во время войны в Карабахе солдатам.

С 19 по 21 декабря в Республике Армения и Нагорном Карабахе объявлен трехдневный траур по погибшим.

"Еще семь вагонов с гуманитарной помощью из РФ прибыли в Карабах, в вагонах 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном", - сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что МЧС России до 14 декабря направит в Карабах 54 вагона с 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи. Девять из них уже доставили грузы.