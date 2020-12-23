Точки роста уже известны

Подмосковная гостиничная сфера и сфера туризма с весны идет в гору. Москвичи в первую очередь выбирают туристические базы, отели, спа-отели Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Построим

В Московской области сейчас мощный спрос на строительные материалы и услуги по ремонту и строительству. Из-за пандемии люди больше стали сидеть дома, и часть из них обновляют или решают построить дом. Многие затеяли преобразования в квартирах.

Доставим, накормим. И спрос обеспечим

- Реальный пример среди наших подмосковных клиентов - бизнес по доставке обедов на предприятия. Но с акцентом не на доставку в офисы, а на склады и на небольшие производства, - рассказал руководитель маркетингового агентства Strateg.Expert Олег Краснощек. - Спрос оказался очень высок, цена невысокая, обеды разнообразные. Есть удобная система заказов и онлайн-выбора меню. Своевременно доставляют.

Насчет строительства эксперт уточнил, что хотя сейчас сезон снижается, количество заявок на стройматериалы у одного из его клиентов в этом октябре выросло в шесть раз (+500% к октябрю 2019 года).

- Стабилен и спрос на услуги автосервисов, - добавил Олег Краснощек. - Поскольку у многих «отвалились» старые клиенты и нарушились прежние каналы привлечения покупателей, сейчас высоко востребованы услуги онлайн-маркетинга и услуги по привлечению клиентов через интернет.

Встретим

Во время пандемии среди других зон роста для малого бизнеса эксперты называют региональный туризм. Подмосковная гостиничная сфера и сфера туризма с весны (когда границы были закрыты) идет в гору. Москвичи в первую очередь выбирают туристические базы, отели, спа-отели и глэмпинги (это такая модная разновидность экотуризма - отдых на природе по системе «все включено». - Ред.). Тренд на туризм в Московской области сохранится в ближайшие два года точно, - считает председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз отельеров» Роман Сабиржанов.

Научим

Еще одна сфера стремительного развития - образовательные онлайн-программы. В частности, связанные с дистанционными занятиями фитнесом и спортом. Правда, есть опасность, что после возвращения к обычной жизни клиенты опять уйдут на офлайн-занятия. Но тренд тем не менее задан.