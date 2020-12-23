В Грозном на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии состоялось открытие храмового комплекса - православной церкви и мечети. Об этом kp.ru сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.- В торжественной церемонии открытия храмового комплекса принял участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов, Глава Чеченской Республики, Герой России генерал-майор Рамзан Кадыров, руководители региональных министерств и ведомств, представители командования и военнослужащие грозненской бригады Росгвардии, - перечислил представитель ведомства.Выступая на открытии, Золотов подчеркнул, что религиозные институты и российское воинство являются оплотом исторических, духовно-нравственных ценностей и традиций, объединяющих весь народ. Открытие храмового комплекса является символом этого единства и неразрывной связи прошлого и настоящего.Отметим, что проект по созданию храмового комплекса, включающего в себя православный храм и мечеть, реализован в Чеченской республике впервые. Он представляет собой православный храм в честь святого благоверного князя Даниила Московского и мечеть, названную именем Героя Советского Союза Мавлида Висаитова. В центральной части между храмами размещен объединяющий памятный знак – камень с изречениями из Евангелия и Корана.Подобные храмовые комплексы получили широкое развитие в прошлых веках в православной части сирийского Дамаска.Главнокомандующий поздравил строителей, бойцов, и напомнил, что в феврале 2019 года состоялась закладка памятной капсулы на месте нынешнего храмового комплекса, который был построен в короткий срок, благодаря участию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Директор Росгвардии отметил, что финансирование этого комплекса осуществлялось из регионального фонда первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.- Религиозный комплекс станет просветительским центром, объединяющим православие и ислам, способствующим духовно-нравственному воспитанию нынешних и подрастающих защитников Отечества, символом единения народов и религий, - отметил Золотов после чего на плацу вручил бригаде Боевое знамя нового образца.