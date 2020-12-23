В среду, 23 декабря, исполняется год с момента отправки первого поезда по Крымскому мосту. Первый пассажирский состав «Таврия» маршрутом Санкт-Петербург – Севастополь отправился 23 декабря 2019 года.За это время по Крымскому мосту на поездах «Таврия» проехали более 1,1 миллиона пассажиров, все «Таврии» выполнили 2 290 рейсов и проехали более 5,3 миллиона километров. Первыми постоянными маршрутами стали Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь, однако позже в Крым было запущено еще 14 направлений.«Обеспечивая пассажирские перевозки с декабря 2019 года и несмотря на сложности текущего года, мы развернули маршрутную сеть, увеличив количество направлений с 2-х до 16-ти, также развиваем новые направления деятельности, в том числе туристической направленности» - рассказал генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.В пресс-службе перевозчика добавили, что в преддверии Нового года маршруты курсирующих поездов Симферополь – Екатеринбург были продлены Перми, Омска и Тюмени. Также были организованы новые направления: Симферополь – Астрахань и Москва – Адлер.Отмечается, что многие россияне воспользовались новыми ж/д-направлениями, чтобы отправиться в отпуск. Так, каждым пятым пассажиром «Таврий» оказался ребенок, который отправлялся на отдых со своими родителями.«В поезде у проводника чаще всего заказывают чай с печеньем, а в качестве сувенира предпочитают эксклюзивный магнит с достопримечательностями Крыма», - отметили в пресс-службе перевозчика.Сейчас в Крым и обратно курсируют комфортные поезда с одноэтажными и двухэтажными вагонами. В состав поездов «Таврия» входят также вагоны–рестораны с широким ассортиментом блюд русской и европейской кухни. Особой популярностью здесь пользуются борщ, бефстроганов с картофельным пюре и яблочный штрудель с мороженым.Для удобства пассажиров также созданы стыковочные маршруты с пригородными поездами. А в период летних отпусков была доступна услуга по автобусным маршрутам от станции до курортных мест.