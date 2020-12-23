В России — строительный бум. В ноябре темпы введения нового жилья оказались настолько ударными, что статистика за 11 месяцев нынешнего непростого коронавирусного года оказалась даже лучше прошлогодней. Да, льготная ипотека и все такое. Но есть интересные детали.Как следует из сообщения Минстроя, в нынешнем ноябре в сравнении с прошлым ввод жилья увеличился аж на 19%. Но без учета (внимание!) жилых домов на участках для садоводства цифры выглядят куда скромнее — рост на 2,9%. Молодцы садоводы!Строительные успехи садоводов Росстат отдельно учитывает с конца лета 2019 года, после того, как на таких участках официально разрешили возводить полноценные дома для постоянного проживания, с пропиской. И эти успехи нынче оказались очень кстати. С их учетом, новых квадратных метров в стране за нынешние январь-ноябрь появилось на 1,4% больше, чем за те же 11 месяцев прошлого года. А без учета — на 4,6% меньше.Да и вообще все граждане, которые сами себя обеспечивают индивидуальными жилыми домами, молодцы. В этом ноябре собственных домов — частный сектор, дома в деревнях, жилые дома на садовых участках — построено на 42% больше, чем в прошлом (имеется в виду общая площадь домов).В целом строительная статистика за 11 месяцев года выглядит так: 34 млн кв.м. из 64,4 млн возвели сами граждане (из них 4,4 млн кв. м. - на садовых участках).Оправдались прогнозы, что народ в связи с пандемией потянется из городских «человейников» на волю, в собственные дома?- Нельзя сказать, что и до пандемии большинство россиян стремились именно в многоэтажки, а сейчас побежали строить свои дома, - прокомментировал kp.ru ситуацию вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Около половины введенного жилья у нас и раньше приходилось на индивидуальное жилищное строительство, частный сектор. Сейчас — чуть больше половины. Но с пандемией действительно ожил загородный рынок домов и участков. И загородного строительства. В том числе перестраивают дачи - превращают в круглогодичное жилье. Это не так дорого, как покупать или строить что-то с нуля. А кто-то из-за пандемии решил ускориться и завершить именно этой осенью давно начатую стройку. И, на мой взгляд это здорово — не надо всех загонять в многоэтажки. Наличие собственного дома дает определенную степень независимости. И с точки зрения пространства, и в том плане, что можно что-то выращивать у себя на участке.ВОПРОС НА ЗАСЫПКУЧто за дома строят: избушки или современное жилье?Если произвести несложные подсчеты, получается, что средняя площадь собственного дома — из тех, что были введены в ноябре силами самого населения, - около 130 кв. м. Тех, что строятся на садовых участках, - чуть больше 100 квадратов. Неплохая альтернатива городской однушке-двушке, на которые у большинства только и хватает денег даже с учетом ипотеки.Сложнее — с коммуникациями.- Строят очень разное. Где -то - с подключением газа, канализации. А где-то - с собственной выгребной ямой и без газа, - объясняет Константин Апрелев. - В разных регионах очень по-разному относятся к тому, что можно признать индивидуальным жилым домом, сложно даже привести какую-то статистику. Это мало зависит от желания людей, а зависит от того, какие сети в конкретном населенном пункте вообще есть. А они есть не везде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоходное место: как выбрать квартиру, которая всегда будет дорожатьКак не промахнуться, делая вложения в недвижимость (подробности)