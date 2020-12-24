Во время визита делегации Катара в Москву, в состав которой вошли заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Государства Катар шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани и Министр финансов Государства Катар Али Шарифа Аль-Эмади, состоялись встречи в Администрации Президента России, Правительстве РФ, а также министерствах и ведомствах Российской Федерации.Прошла встреча представителей Катара с заместителем председателя Правительства РФ Юрием Борисовым, на которой обсудили торгового-экономическое и научно-техническое сотрудничество между двумя странами в рамках российско-катарской межправительственной комиссии. Также состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.На встрече с советником Президента РФ Антоном Кобяковым обсуждались вопросы усиления деловых связей и интенсификации деловых обменов между Россией и Катаром, подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, где Катар выступит страной-гостем, вопросы в области природоохранной деятельности и строительстве в России центров репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород, а также мероприятия, посвященные передаче эстафеты от России Катару по проведению чемпионата мира по футболу в 2022 году.Антон Кобяков поблагодарил катарских коллег за гостеприимство, оказанное российской делегации во время участия в Дохийском форуме в декабре 2019 года, и выразил удовлетворение активизацией сотрудничества между Россией и Катаром в экономической, деловой и культурной сферах: «Мы стали гораздо больше знать друг о друге. Развилось прямое авиасообщение между Россией и Катаром, а Доха стала новым хабом для международных поездок. Удалось достичь соглашения о безвизовом режиме – важнейший шаг. Катар как партнер поддерживает многие культурные события, форумы, выставки в России. Мы очень рады такому тесному сотрудничеству между нашими государствами и надеемся, что этот курс будет продолжен».На встрече обсуждался также план работы совместной рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов, а также предложения по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами с привлечением якорного инвестора с катарской стороны. Кроме этого, Фонд Росконгресс и посольство Государства Катар договорились продолжать работу по развитию инвестиционного фонда, где в роли инвесторов смогут выступать как крупные корпорации, так и частные инвесторы с обеих сторон.