- Когда играю на сцене, забываю обо всем плохом, - так говорит Даниил Зиницин, один из участников проекта «Путь к мечте».Его запустил в начале 2020 года в Москве благотворительный фонд \\"Под флагом добра\\" совместно с Центром поддержки семьи и детства САО. В проекте приняли участие дети, чей путь мечте - непрост. Это ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего участниками стали 64 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет.- Проект «Путь к мечте» направлен на работу по социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При помощи большого количества профессионалов, привлеченных к проекту, детям удалось обрести навыки свободного общения, пройти социальную реабилитацию с последующей адаптацией в обществе, - отмечают авторы проекта.Целый год дети занимались на мастер-классах по всем направлениям театрального искусства, общались с опытными наставниками. На занятиях ребята освоили актёрское мастерство, вокал, хореографию и музыкальное сопровождение, а также художественное искусство. Все это пригодилось им для финальной премьеры: школьники сами поставили и оформили мюзикл «Незнайка в цирке» по музыкальным произведениям Григория Гладкова.- Очень мощным, но непростым в исполнении виделся с самого начала замысел «Мечты». И спасибо нашим детям, нашим папам и мамам, многим и многим неравнодушным к их судьбам людям, которые вместе проделали настоящую, достойную уважения работу, - отметила директор Центра поддержки семьи и детства САО Ирина Пономарёва.Творческими кураторами проекта стали заслуженный художник РФ Елена Болотских; известный российских художник Дмитрий Цветков; актер, лауреат премии «Муза Санкт-Петербурга» Александр Алешкин, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Тарасов, певец, композитор, музыкальный продюсер Михаил Гребенщиков, а также автор большого количества песен для детей, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков и многие другие.- Благодаря тому, что дети общаются с абсолютно разными людьми, разных профессий, которые рассказывают им о своём опыте, переживаниях, работе - дети начинают верить в себя, ведь перед ними живой пример, - отметила мама трех участников проекта Мария Страхова.Важную роль на проекте сыграли и студенты-волонтеры вузов творческих направлений. Например, студенты театрального института им. Бориса Щукина записали онлайн-спектакль «Незнайка в цирке», который стал учебным пособием для будущих актеров. Студенты факультета дизайна ВШЭ создали афишу к спектаклю.- Уникальность проекта в системной работе профессионалов. Но без волонтеров общение между детьми и взрослыми не было бы столь доверительным, понятным, взаимообогащающим. Студенты ГИТИСа, Института культуры, Высшей школы экономики вместе с мастерами создали атмосферу творческого поиска. И в ней каждый чувствовал себя соавтором и участником чего-то очень значимого и очень нужного всем нам, – говорит руководитель фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова.- Было очень весело репетировать, очень волнительно выступать. Я рад, что у нас все получилось. И здорово, что там, на празднике, мы увидели много знаменитостей, - говорит 11-летний Денис Прищепа.- Я играла Тюбика, и было интересно вживаться в роль такой тонкой натуры, как художник. Сам проект очень хороший, и я рада, что несмотря на ситуацию с карантином, мы смогли вживую показать свою работу зрителям! - поделилась 12-летняя Аня Кузьмина.Проект «Путь к мечте» является победителем конкурса грантов «Москва - добрый город» Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы. Это продолжение проекта «Эстафета наставников - держим курс под флагом Добра», который был реализован в прошлом году в трёх городах России и завоевал звание лучшей практики помощи детям в трудной жизненной ситуации.