В преддверии Нового года Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота дал эксклюзивное интервью телеканалу БелРос. Премьеру программы можно будет послушать 30 декабря в 21:15 по московскому времени.В ходе программы Рапота затронет несколько важных вопросов. Во-первых, это, конечно же, задачи Союзного государства. Кто был его первым автором? Чем для Союзного государства обернулся 2020 год? И чего ждать в будущем? Кроме этого, госсекретарь подробно расскажет о высокоскоростной железной дороге Санкт-Петербург – Гамбург. Она должна пойти через Минск. Как ранее отмечал Рапота, строительство ВСМ обойдется примерно в $30–40 миллиардов.Помимо этого, речь зайдет о наиболее актуальных вопросах на сегодняшний день. А именно - противостоянии внешнему давлению и информационной безопасности. Отдельно госсекретарь расскажет об интеграции России и Белоруссии и о том, что же она, собственно, дает обеим странам.