Днем в воскресенье, 27 декабря, в Челябинске уже после завершения всех соревнований чемпионата России по фигурному катанию 2021 прошло гала-шоу с участием лучших спортсменов по итогам турнира. И специально приглашенным гостем на этих прокатах стала Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира осенью 2020 года вернулась снова в \\"Хрустальный\\" к своему наставнику Этери Тутберидзе. Однако все еще преодолевает последствия травм, чтобы вернуться в полную силу на лед чуть позже.Медведева представила свой новый показательный номер под песню Анны Герман \\"Эхо любви\\". Во время проката у фигуристки, катавшейся в новом для нее бежевом платье со стразами, получилось исполнить один сложный прыжок - ей удался тройной сальхов.- Поздравляю всех с Новым годом, пускай все невзгоды останутся в этом, 2020 году, - сказала Евгения Медведева на камеру прямого эфира после своего проката.Медведева, к слову, прибыла в Челябинск накануне - она внимательно следила за выступлениями у девушек. Однако сама не принимала участия - сказываются последствия травм и перенесенный осенью коронавирус.Чемпионкой страны, напоним, третий год подряд стала Анна Щербакова. Второе место у Камилы Валиевой, а бронза ушла к Александре Трусовой. Сама же Евгения Медведева, напомним, была чемпионкой России в 2015 и 2016 годах. А вот на ЧР-2014 Женя была третьей вслед за Елизаветой Туктамышевой и Еленой Радионовой.