Он долго молчал, перед тем как ответить на мою просьбу рассказать о первой встрече со своей любовью - Анечкой Викторовной Гнедич. Всего три года прошло, как ее не стало, и боль утраты и посейчас его не оставила… Потом этот человек, и всегда-то немногословный, произнес: «Она в моей жизни значила всё…»Эта наша встреча произошла 4 апреля 1980 года. Жить Евгению Константиновичу оставалось всего полтора года.Так как же они впервые встретились?.. В Ленинграде, в институте, где Федоров учился, она вела лабораторные занятия - такая маленькая, изящная, скорее похожая на студентку, какая-то необыкновенно милая.После института он стал работать в Арктике, куда газеты и радио зазывали на подвиги. Федоров о подвиге как таковом не помышлял, но свою работу геофизика любил, как и Крайний Север. А та девушка - Анечка Гнедич - что? Не забылась!И вот однажды… Земля Франца-Иосифа, бухта Тихая. Ледокольный пароход «Малыгин» пришел с припасами для экспедиции. Федоров вместе с Папаниным с берега разглядывали шлюпки, перевозившие грузы. Стояли последние светлые дни перед полярной ночью… И вдруг Федоров неожиданно для себя, обращаясь неведомо к кому, говорит: «Пусть она будет вот в этой шлюпке…» И Всевышний услышал его!Всего три дня они пробыли вместе - Анна должна была отбыть на пароходе на материк, но эти три дня, как оказалось, решили всё. Уезжая, она оставила у Федорова свою маленькую байковую варежку. Федоров повесил ее над своим рабочим столом, словно портрет любимой.И вот однажды посреди вязкой полярной ночи пронеслась весть из бухты Тихой: некий полярник Женя Федоров любит некую Анну Гнедич, что живет в Ленинграде, и на весь остальной мир просит ее руки!И ответное радио понесло на своих коротких, однако же бурных волнах: она согласна!В 1934 году в экспедиции на мысе Челюскин они работали уже вместе.И в тот 1937 год, когда о четверке советских полярников весь мир заговорил, она так же ждала его. Вместе со своим первенцем - сынишкой Женькой.Вся страна ждала возвращения этой четверки - льдину с их лагерем неотвратимо несло к берегам Гренландии, а там, в Атлантическом океане, на льду долго не продержаться… Конечно, их не могли не снять с той тающей час от часу льдины. И вся страна на всем их пути домой ликовала, встречая четверку героев.Потом - награды, высокие звания, почести… Евгений Константинович сказал: «Было большое испытание, которое она помогла мне выдержать. Испытание столь рано и внезапно пришедшей славой, известностью, высокими постами».Потом - Великая Отечественная. Федоров начиная с 1939-го и всю войну до 1947 года - начальник Главного управления гидрометеослужбы, потом - организатор и первый директор Института прикладной геофизики. Его Анна - рядом.Как они пережили раннюю потерю своего старшего сына - не рассказать… Анна еле слышно говорила время от времени: «Почему он, а не я…» Федоров только и мог, что крепче обнять ее.Им казалось, что, когда они вместе, становится немного легче…