До конца этого года компания Procter & Gamble — один из крупнейших производителей бытовой химии — переведет весь объем производимых в России порошков Ariel, Tide и «Миф» на инновационный формат «Аквапудра».Экологичный образ жизни уже давно укрепился в числе главных трендов. Заботясь о своем здоровье и здоровье своей семьи, мы стараемся выбирать только лучшее и по возможности отдаем предпочтение натуральным и экологически чистым продуктам. Кроме того, время, проведенное в самоизоляции, трансформировало наше отношение ко многим вещам. Оказалось, нам нужно не так уж много, включая одежду, еду и разные бытовые мелочи. От половины покупок можно спокойно отказаться без особого расстройства и без ущерба качеству жизни. Отношение к потреблению изменилось безвозвратно: мы стали более требовательны и избирательны. Что предлагают в ответ на трансформацию запросов потребителей большие бренды?Бытовая химия: баланс натуральности и эффективностиХочется, конечно, пользоваться натуральными средствами, максимально экологичными, насколько это возможно. Но давайте смотреть на вещи трезво: в современном ритме жизни, когда каждая минута на счету и на себя времени зачастую вообще не хватает, хочется ли вам тратить его на уборку?У полностью натуральных средств, несомненно, есть масса преимуществ. Однако далеко не всегда они так же быстро и качественно могут справиться, к примеру, с жиром и пригоревшими кусочками на сковородке или сложными пятнами на одежде. Кроме того, активные компоненты в натуральных средствах (кислоты, масла) могут вызывать аллергическую реакцию. Когда дело касается безопасности, экономичности и эффективности, распространенное мнение, что чем натуральнее, тем лучше, далеко не всегда соответствует реальности. Здесь важно соблюсти баланс между экологичностью и эффективностью — и вот об этом-то как раз и подумали эксперты P&G, разрабатывая формулу «Аквапудры».Что за гусь такой — «Аквапудра»?«Аквапудра» — это новый вид стирального порошка с измененной текстурой. «Пудра» в названии появилась неспроста: гранулы стали меньше и однороднее с более пористой структурой, а количество растворимых веществ в каждой грануле увеличилось. Такой стиральный порошок быстрее и лучше растворяется и за счет этого полностью вымывается без дополнительного полоскания и не оставляя следов.Последние исследования показали, что во многом именно размер и плотность гранул являются основными препятствиями к максимально эффективному использованию порошка. Крупным плотным частицам в традиционных стиральных порошках требуется больше времени и энергии на полное растворение в воде, прежде чем их активные вещества начнут свое действие. Такой, казалось бы, простой шаг, как изменение размера гранул, в действительности способен полностью перевернуть рынок и подход к стирке в целом.По прогнозам, новый формат заменит обычные порошки и займет практически 50% российского рынка. «Аквапудра» будет также экспортироваться в Белоруссию и Казахстан.Стирка в цифрахПо статистике, около 70% хозяек запускают повторное полоскание, чтобы полностью вымыть порошок из волокон ткани, а 80% увеличивают температуру стирки или же уменьшают рекомендованную дозировку, что снижает качество отстирывания. Такие «маневры» при стирке портят вещи и негативно сказываются на окружающей среде, повышая расход воды и электроэнергии, а также выбросы углекислого газа.Стирка с «Аквапудрой» — более экономичная без потерь в качестве отстирывания и более экологичная, так как формула порошка позволяет стирать на коротких циклах и при низкой температуре.Снижение температуры воды с 40°C до 30°C позволяет сократить использование энергии на 57% — и это только за одну стирку. К тому же, стирка на низких температурах позволяет сохранить цвет и продлить срок службы вещей.Весной на новый формат уже перешел порошок Tide, осенью в продаже появился Ariel и до конца года на прилавке появится «Миф Аквапудра». Все порошки производятся в Новомосковске на заводе со статусом «ноль производственных отходов на полигон».