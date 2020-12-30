Подходит к концу непростой, но плодотворный 2020 год. Более 1000 историй о современных героях узнала вся страна благодаря проекту #героигородов2020. АНО «Национальные Приоритеты» и госкорпорация развития ВЭБ.РФ хотят сказать спасибо всем, кто сделал этот год эффективным и успешным, не смотря на все трудности! В знак признательности всем героям уходящего года подготовлена видеоблагодарность.ПОМОЩЬ ОБЪЕДИНИЛА ПОКОЛЕНИЯНапомним, в конце октября государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с АНО «Национальные приоритеты» и партнерами со всей страны запустили проект #героигородов2020. Всей стране было предложено рассказать истории о людях, которыми гордятся города. На просторах социальных сетей было рассказано более 1000 историй о современных героях из более чем 100 городов, которые, не смотря на продолжающиеся эпидемиологические трудности, ежедневно делали нашу жизнь лучше и комфортнее. Архитекторы и строители, предприниматели, водители и машинисты, пожарные и спасатели, волонтеры, воспитатели и педагоги, медики и просто неравнодушные жители каждый день вносят свой вклад в бесперебойное функционирование и развитие наших городов, делали нашу жизнь лучше, комфортнее, помогали решать социальные проблемы и оказывали поддержку тем, кто в этом нуждался. В Instagram, Facebook, VKontakte и Одноклассники.Ру каждый желающий может сам увидеть истории о героях современности по тегу #героигородов2020 или сам рассказать истории о своих знакомых скромных героях.Благодаря проекту #героигородов2020 мы все узнали историю о том, как Дёмина Елена Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 3 Гиагинского района республики Адыгея в период пандемии добровольно откликнулась на оказание помощи людям, наиболее подверженным риску заболеваемости.«Многое поменялось в нашей жизни. Человек - человеку друг - нас всегда этому учили. И наша помощь, действительно, послужила подтверждением этому, объединила поколения», - пояснила Елена Дёмина.Девиз волонтёрского движения «Мы вместе», такую помощь посильно оказать каждому из нас, стоит лишь захотеть.«ВАШ ТРУД – ЭТО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»А семья Олецких совместно с коллегами из Кургана создала уникальный проект прямо в центре города. Целая группа неравнодушных жителей Кургана стала Героями родного города, запустив уникальный проект благоустройства собственными силами. Семья Олецких – Андрей и Алена, а также архитекторы-оформители Виталий Филюшин и Наталья Юдина осенью 2020 создали в самом центре города создали каскадный водопад. Он сделан исключительно за счет средств предпринимателя. Конструкция прекрасно дополнила новый сквер, благоустроенный в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды».Инициативная команда выполнила эти работы только собственными силами. Работа шла в плановом режиме, не смотря на эпидемиологическую ситуацию и порой сложные климатические условия. Естественно, подрядчик обеспечил соблюдение всех мер предосторожности при строительстве объекта. Теперь центр Кургана стал еще притягательнее для посещения, как жителями города, так и туристами.Житель города Первоуральск Свердловской области Алексей Черноскутов практически с самого начала пандемии помогает жителям родного города, которые находятся на самоизоляции – привозит им продукты, медикаменты, защитные маски и другие необходимые вещи. В городской волонтёрский центр Алексей пришел в середине апреля и продолжает помогать до сих пор. Алексею Черноскутову 48 лет. Он пастор протестантской церкви. На вопрос, почему решил стать волонтёром, Алексей отвечает:«Несмотря на свои собственные трудности, всегда думаю, что есть люди, которые так же нуждаются в помощи, а помочь им не кому. Те, у кого нет рядом детей или друзей, которые могли бы помочь, поддержать, сходить в магазин. Молодые и сильные сами могут о себе позаботиться, хотя бывают ситуации, когда и молодым нужна помощь. Но вот пожилые, которым некому помочь, как они могут продержаться в эти трудные времена? Им нужны помощники, и поэтому весной я записался в волонтёры. Наверное, это и делает нас людьми, когда мы думаем не только о себе, но и о других. Общество, наверное, еще и от слова общность, общее. Общее горе, общие напасти и трудности. И именно вместе можно преодолеть вызовы жизни. Хочется еще поддержать волонтеров. Ваш труд – это жизни людей! Чувствуя вашу поддержку, они могут продолжать жить!»Больше историй о Героях, приуроченные к акции, можно найти на просторах социальных сетей под тегом #героигородов2020