Резюме Алексея Навального, находящегося после лечения в Германии, пополнилось очередным уголовным разбирательством. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило в отношении неутомимого оппозиционера «и иных лиц» уголовное дело по стать «мошенничество в особо крупном размере».«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», от физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований, - сообщает СКР. - Эти средства предназначались исключительно на цели фондов».Между тем, по данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем этих организаций, «действуя совместно с иными лицами», умудрились потратить из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели.«Это приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные от граждан средства были похищены».По неофициальным данным (хотя семейство Навальных сильно не пряталось), с 2017 - по начало 2020 гг. оппозиционер с родными около 20 раз выезжал за границу. Европа, Египет, Тайланд, аж четыре вояжа в США… Учеба дочери в Стэнфорде, к слову, вместе с расходами на питание и проживание может стоить минимум 45 тысяч долларов. Не исключено, что и на учебу в элитном заведении, и на комфортный отдых Алексея Навального невольно «скинулись» сторонники «борца с коррупцией».«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению», - сообщили в Следственном комитете.МНЕНИЕС \\"отравлением Навального\\" американцы делают вид, что не замечают бревно в собственном глазуНаш колумнист Александр Коц о том, как США призвали Россию не строить теорий заговора вокруг случившегося с оппозиционером (подробности)