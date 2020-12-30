Рано утром 30 декабря по московскому времени сборная России по хоккею на чемпионате мира среди молодежных команд провела свой третий поединок и добилась ожидаемой победы. В соперниках была команда Австрии и россияне победили со счетом 7:1 в поединке, который прошел в канадском городе Эдмонтоне. По воротам австрийцев наши бросили 50 раз, настоящий град шайб. И благодаря победе россияне поправили свое турнирное положение в группе молодежного чемпионата мира.Василий Подколзин (7, 14-я минуты), Родион Амиров (5), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59). А вот у австрийцев впервые на турнире получилось забросить шайбу - на 28-й минуте ворота нашей команды поразил хоккеист Сенна Петерс (28).Благодаря этой победе турнирное положение наших после поражения от Чехии поправилось - в 3 матчах у нас 6 очков. И после выигрыша у сборной Австрии россияне точно будет в топ-4 команд своей группы - австрийцы не набрали ни одного очка за три матча на молодежном чемпионате мира и теперь вне досягаемости от нас.К слову, в этой игре для наших не обошлось без потерь. На 5-й минуте в ворота сборной Австрии был назначен буллит за фол на Егоре Чинахове. Наш нападающий сильно врезался в борт после нарушения правил и по сути не смог доиграть победный поединок. Но Родион Амиров, который пошел бросать буллит, хладнокровно реализовал штрафной бросок, открыв счет в поединке. Точных сведений о состоянии здоровья Чинахова пока что не поступало из стана сборной России.Ранее в четвертьфинал турнира уже точно вышли сборные США, Швеции, Канады, Финляндии и Словакии. Точные пары команд первой стадии плей-офф определятся по итогам последних встреч турнира.Завтра, 31 декабря, сборная Австрии будет играть против Чехии. У которых в активе 3 очка за победу над Россией 2:0. И в случае победы австрийцев над чехами именно они пройдут в плей-офф чемпионата мира 2021. А вот наши в 5:30 по московскому времени в новогодний праздничный день будут рубиться против Швеции.