То, что женщины живут дольше мужчин — это давно уже общеизвестный факт. По данным Минздрава России, в среднем продолжительность жизни женщин - 78,5 лет, а вот мужчины живут около 68,6 лет. И мы уже писали, какие болезни способствуют тому, что мужчины сдают быстрее.Однако, несмотря на то, что живут женщины дольше, назвать это благом можно не всегда: ведь долгие годы их могу мучить болезни, свойственные в основном слабому полу. О них нам рассказал Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории.1. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)Инфекции мочевыводящих путей (мочевого пузыря и уретры) – это воспаления, вызванные различными микроорганизмами. Из-за некоторых физиологических особенностей у женщин ИМП встречаются чаще, потому что различные бактерии довольно легко проникают в мочевыводящие пути. Последствия такого вторжения - уретриты, циститы, которые могут осложняться заболеванием почек.Что делать:Хотя эти болезни могут периодически беспокоить женщину в течение всей жизни, своевременное обращение к врачу и быстрое выявление проблемы повышают шансы избавиться от ИМП навсегда. Для диагностики ИМП врачи назначают общий анализ мочи, а также анализ мочи по Нечипоренко и посев мочи на стерильность.2. Болезни щитовидной железыЩитовидная железа отвечает за регулирование обмена веществ, а ее гормоны влияют на работу сердца, мышц, нервной системы, умственную деятельность, поддержание температуры тела и т.д. Увы, женщины больше, чем мужчины подвержены заболеваниям щитовидной железы - это связывают с регулярными гормональными колебаниями в женском организме. Например, злокачественные узлы на щитовидной железе у женщин выявляют в три раза чаще, чем у мужчин, а еще женщины страдают от гипотиреоза, гипертиреоза, диффузного и узлового зоба и т.д.Болезни щитовидки становятся причиной многих проблем: гипертонии, аритмии, неврозов и депрессии, дерматитов, прерывания беременности, избыточного или недостаточного веса, выпадения волос. Каждая из этих болезней проявляется целым букетом симптомов. Женщины не всегда могут понять, что же на самом деле является причиной проблем, и нередко посещают невролога, кардиолога, дерматолога и т.д.Что делать:Обратиться к эндокринологу, который назначит анализы ТТГ (тиреотропного гормона, стимулирующего деятельность щитовидной железы), Т3 (трийодтиронина), Т4 (тироксина) и т.д.3. Аутоиммунные заболеванияЭто довольно большой класс болезней, которые развиваются из-за того, что иммунитет начинает атаковать здоровые клетки организма. Такие заболевания возникают у женщин гораздо чаще, чем мужчин, поскольку у женщин сильнее иммунитет, а потому и аутоиммунная реакция будет более выраженной. Чаще всего страдают суставы и щитовидная железа. К числу этих болезней относятся аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), при котором вырабатываются антитела, постепенно разрушающие щитовидную железу, ревматоидный артрит, волчанка, аутоиммунный гепатит, псориаз, и т.д.Отдельного упоминания заслуживает рассеянный склероз. Это заболевание поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Нервная ткань замещается соединительной, что приводит к множеству нарушений, в зависимости от того, какие участки нервной системы были поражены. Последствия РС — нистагм (непроизвольные движения глазами) и расстройства зрения, нарушение координации движений, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией, снижение интеллекта и т.д. То есть серьезное ухудшение качества жизни.Почему РС чаще встречается у женщин? Исследователи из Вашингтонского университета во главе с Робином Клейном опубликовали в журнале Clinical Investigation результаты своей работы. Они выяснили, что в головном мозге женщин с РС вырабатывается больше белка S1PR2, чем в мозге мужчин. Этот белок играет важную роль в воспалительных процессах в центральной нервной системе, которые приводят к развитию РС.Что делать:К сожалению, РС, как и другие аутоиммунные заболевания, по-прежнему неизлечим. Хотя существует ряд препаратов, которые способны замедлить развитие болезни.4. ОстеопорозС годами мужчины медленнее теряют костную массу, чем женщины. Как отметили сотрудники Американской академии ортопедии, женщины к преклонному возрасту теряют 30-50% костной массы, а мужчины - 20-30%. У женщин остеопороз встречается в среднем в три раза чаще.Эта хроническая прогрессирующая болезнь, которая вызывает уменьшение плотности костной ткани и нарушения ее структуры, что приводит к повышенной хрупкости костей. Соответственно, при остеопорозе резко увеличивается риск переломов.Что делать:Остеопороз довольно долго может никак себя не проявлять, и женщины обращаются к врачу, когда появляются первые боли или переломы. Для обнаружения остеопороза врачи назначают общий анализ крови, анализы на кальций и фосфор, витамин Д, паратгормон и гормоны щитовидной железы и т.д.5. Болезнь АльцгеймераЭто нейродегенеративное заболевание, вид деменции, описанный немецким врачом Алоисом Альцгеймером в 1907 году. Она начинается с проблем с кратковременной памятью, затем развивается потеря долговременной памяти, нарушения речи и когнитивных функций. В результате человек теряет способность ориентироваться в окружающем мире, и даже минимально ухаживать за собой.Женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера, но причины этого пока до конца не ясны. Исследования университета в Хартфордшире показало, что мужской мозг гораздо лучше, чем женский, сопротивляется с прогрессирующей деменцией. Некоторые связывают это с гормональными колебаниями, некоторые ученые полагают, что дело в распространении нейронах белка, провоцирующего развитие болезни. А еще есть мнение, что женщины просто живут дольше, чем мужчины - за что и расплачиваются более высоким риском получить деменцию.Что делать:Увы, но методов эффективного лечения этой болезни пока нет. Считается, что оптимизм, нагрузка на память (чтение, изучение языков), путешествия, общения с родными и друзьями, сбалансированное питание — это хорошие способы профилактики Альцгеймера.