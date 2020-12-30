То, что популярный вот уже более 150 лет салат назван в честь француза-кулинара Люсьена Оливье, который его придумал и впервые подал во второй половине XIX века в своем московском ресторане «Эрмитаж», знают многие. Но мало кто в курсе, что вообще-то без беспардонного вмешательства русской публики в изысканное изобретение француза никакого салата оливье, скорее всего, не было бы… И сегодня Новый год мог у нас ассоциироваться совсем с другим блюдом.По задумке повара концепция блюда была совершенно иной - на салатные листья клали мясо рябчиков с раковыми шейками и ломтиками вареного языка, оправленное белужьей икрой. В центре тарелки в виде украшения горкой клали отварной картофель с корнишонами и с яичным крошевом. Все это поливали белым соусом с ароматом прованских трав. Перемешивать салат считалось жутким моветоном. Его нужно было есть последовательно. Однако русская публика задумку не оценила и стала перемешивать все ингредиенты в тарелке. В итоге и сам Люсьен стал подавать блюдо в перемешанном виде. Тогда же салат и прозвали оливье.Рожденный революциейПосле революции рябчики и раковые шейки стали символом «проклятой» буржуазии, да и многие ингредиенты типа раковых шеек или белужьей икры достать в обескровленные годы было негде. Поэтому состав салата оливье начали менять. В разное время в разных кулинарных книгах его называют то мясным салатом, то зимним, то салатом из дичи, то салатом столичным. Рябчика разрешают заменить отварной курицей или говядиной, а потом и вовсе - вареной колбасой. В результате сегодня число рецептов салата вплотную приблизилось к числу домохозяек. Некоторые готовят его с ветчиной, кто-то с копченой колбасой, кто-то с карбонатом или мясным орехом. Но самый распространенный вариант - с «Молочной» или «Докторской». Но неизменно осталось одно условие - в салате в каком угодно виде, но должно быть мясо - обязательно!Звездный часСимволическое значение салата оливье для русской кухни нельзя переоценить. Это всегда главное блюдо на столе, в самом лучшем салатнике, никакой другой салат до сих пор не смог побить рекорд присутствия на праздничном застолье.Кстати, во всем остальном мире наш салат известен как русский, но правильнее всего называть современную версию блюда советским оливье.Как и «советское шампанское», он имеет свой незабываемый вкус и считается таким же нерушимым символом праздника. Поэтому многие звезды отечественного шоу-бизнеса, несмотря на то, что могут позволить себе любой деликатес, все же в новогоднюю ночь предпочитают, чтобы на столе был салат оливье. О чем сами рассказывают в соцсетях и в СМИ.Эмин Агаларов, певец:«В Новый год на столе обязательно должны быть оливье, шампанское, селедка под шубой, красная или черная икра. Мне кажется, с этого и надо начинать новогодний полдник, плавно переходящий в ужин».Анна Седокова, певица:«С Новым годом у меня связаны особенные воспоминания из детства. Мы с бабушкой подавали оливье, селедку под шубой и, конечно же, сибирские пельмени»!Маргарита Суханкина, певица:«Какой праздничный стол без оливье? Я пробовала готовить разные варианты - без картофеля, заменять колбасу куриным мясом. Но должна признать, что вкуснее оригинального рецепта нет ничего».Юлия Барановская, телеведущая:«31 декабря у нас дома всегда наряжена елка и готов праздничный стол: оливье, селедка под шубой, красная икра, холодец и горы мандаринов».Михаил Боярский, народный артист России:«Всегда отмечаем Новый год дома традиционно: все за столом, оливье, бокал шампанского или рюмка водки, президент, бой курантов - обязательно, это входит в меню, без этого праздник неполноценный».Любовь к салату оливье на уровне загадки,но если есть он на столе, то, значит, все в порядке!С наступающим Новым годом!