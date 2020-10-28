На россиянина завели уголовное дело за избиение супруги сковородой

Агрессору может грозить наказание до двух лет лишения свободы. Фото: Shutterstock

Недавно в полицию Московской области обратилась жительница одного из посёлков Одинцовского района. Заплаканная и испуганная женщина просила защитить её от собственного мужа.

33-летняя Елена (имя изменено) рассказала сотрудникам, что мужчина напал на нее после сильной ссоры. По словам женщины, обычно их домашние конфликты не перерастают в рукоприкладство, но в этот раз ее супруг Алексей (имя изменено) перешел черту.

После очередного конфликта, который вспыхнул на кухне, мужчина взял сковороду и со всей силы ударил жену по лицу. Елена на какой-то момент потеряла ориентацию в пространстве, а после перед зеркалом увидела огромный синяк во все лицо. В тот же день она обратилась в полицию с заявлением на мужа. По обращению пострадавшей в органах начали проверку, а саму женщину направили на экспертизу, чтобы квалифицировать телесные повреждения.

— На основании заключения судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что полученные травмы квалифицируются как лёгкий вред здоровью. А действия указанного гражданина подпадают под статьи уголовного кодекса "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "угроза убийством", — сообщил источник kp.ru.

Несколько дней назад на Алексея завели уголовное дело, ему может грозить наказание до двух лет лишения свободы.

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