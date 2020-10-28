Александр Мостовой – о шансах «Краснодара» в матче с «Челси» и проблемах с составом: «Лондонцы с таким «Краснодаром» должны набирать очки»

Футболист Александр Мостовой Фото: Иван ВИСЛОВ

В рамках второго тура Лиги Чемпионов «Краснодар» сыграет с лондонским «Челси». Команда Мурата Мусаева дебютирует в Лиге Чемпионов в текущем сезоне. Первую встречу «быки» завершили с ничейным результатом против французского «Ренна».

Эксперт и экс-футболист Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» в игре против титулованного соперника, призвал не зацикливаться на статусе «дебютант» у российской команды и отметил большую проблему с составом у «быков».

- Часто говорим применимо к «Краснодару»: «дебютант». Такое ощущение, что он единственный дебютант. Но в Лиге Чемпионов каждый год появляются дебютанты. Все уже должны знать, что в Лиге Чемпионов играют не только чемпионы. Некоторые были чемпионами три-четыре года назад. В Испании кто становился чемпионом в последнее время? «Барселона» да «Реал». Остальные-то - нет. «Краснодар» играл с «Ренном», но он тоже дебютант, и ничего страшного. На это не нужно делать акцент.

У «Краснодара» были проблемы с составом, но с «Ренном» вышли и отстояли. Раньше кричали про своих воспитанников, но я всегда говорил: как только у них будут одни свои воспитанники, тогда они вообще никуда попадать не будут. Это мы увидели и в игре со «Спартаком», когда выбыли важные иностранцы. А на скамейку вообще смотришь, удивляешься, кто же у них там играть будет, кто выйдет? Мусаев, может быть? Да, Мусаев не может, он не умеет играть в футбол. Хотя тренирует. Если кто-то восстановился из тех, кто не играл со «Спартаком», будет виднее.

«Челси» - напротив. «Челси» купил много, потратил много, но пока у них идёт сыгранность. Чего-то им не хватает. Многие обвиняют Лемпарда, но это глупо. Он за свою карьеру в стольких ситуациях побывал, что ни один человек не может его обвинять, - рассказал эксперт «Комсомолке».

Также Александр Мостовой высказался о прошедшем матче «Краснодара» со «Спартаком» и в частности о спорных судейских эпизодах в пользу красно-белых.

- Во втором тайме со «Спартаком» судья помог красно-белым, но «Краснодар» не бросил руки-ноги, бились дальше. С «Челси» будет ещё трудней. Лондонцы с таким «Краснодаром» должны набирать очки. Если бы были все здоровы у «Краснодара», я бы ещё поспорил. А так - если «Краснодар» проиграет, их упрекнуть будет не в чем, найдут отговорки. Состава нет. Я увидел состав перед игрой со «Спартаком» и сразу сказал, что «Спартак» выиграет. Там у такого «Краснодара» не было шансов. Но после игры же никто не критиковал их. Наоборот, молодцы, что бились. Ещё и ничью могли выхватить, потому что судья ошибся. Протест выдвинули, и, кстати, правильно сделали, потому что второй гол был чистейший.

Шансы с «Челси» будут. Скорее всего, будут играть так, как со «Спартаком». Поставят семь защитников и грамотно отбиваться. Ничего такого, так многие играют. Ломать всегда легче, чем строить, - сказал Мостовой.

Прямая трансляция матча «Краснодар» - «Челси» начнётся в 20:55, игру покажет Матч ТВ.