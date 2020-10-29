Горячее питание в школах экономит семьям до 12 тысяч рублей в год

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Пищевые привычки человека формируются в детстве, в родительской семье. Поэтому так важно еще в первые годы жизни познакомить ребенка с основами правильного питания, заложить в нем вкус к полезной еде. Это один из основополагающих факторов здоровой жизни во взрослом возрасте. На это направлен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» (часть национального проекта «Демография»), которую реализует Роспотребнадзор.

В начале 2020 года принято решение об организации обязательного бесплатного горячего питания в образовательных учреждениях (к 2024 году оно должно быть воплощено в 100% школ). Ученик 1 - 4-х классов теперь должен получать в школьной столовой минимум одно горячее блюдо и горячий напиток, которые обеспечивают его организм энергией, необходимыми витаминами и микронутриентами в нужном количестве. Предполагается, что каждая семья сможет сэкономить не менее 12 тыс. рублей за год на школьном питании.

Эксперты Роспотребнадзора подготовили «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций», где прописаны нормы и правила для школ, а также разработали механизмы родительского контроля, которые позволят активным гражданам оценить качество блюд, предлагаемых детям. Регулярно организуются горячие линии для родителей.

Недавно подведены итоги одной из них. Операторы приняли 10 836 обращений. Больше всего звонков (2370) поступило о том, как должно быть организовано питание учащихся младших классов. На втором месте - вопросы о разрешенных и запрещенных блюдах в меню (1346 обращений). 1134 вопроса задали об организации питания в 5 - 11-х классах.

Мониторинг школьного питания 15 тысяч учащихся Московской, Самарской, Свердловской, Омской областей, Республики Башкортостан в 2019 году выявил серьезные проблемы в детском меню. Его основу составляют блюда из круп, картофеля, макарон и муки. Не хватает овощей (ежедневно их едят лишь 40% учащихся), фруктов (получают ежедневно 54% детей), жидких молочных продуктов (45%). Более чем 78,2% школьников регулярно потребляют сладости, 60% - злоупотребляют жирной и соленой пищей (колбасы, сосиски, фастфуд)...

Специалисты Роспотребнадзора проводят консультации по всем вопросам, жалобы на конкретные нарушения проверяют и выносят предписания об устранении недостатков.