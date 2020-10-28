XIV Ассамблея Русского мира - праздник народного единства

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Казалось бы, ничто не может заменить радости полноценного живого общения. Но нет худа без добра - гласит емкая русская пословица. Никогда еще заседания Русского мира не были столь масштабны. Сегодня это стало реальностью благодаря безграничным возможностям высоких технологий.

На данный момент для участия в предстоящих дискуссиях уже зарегистрировались почти 3 тысячи человек из 117 стран мира, регистрация продолжается. Как прокомментировал исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин на открытии Молодежного форума, с которого начинаются мероприятия Ассамблеи Русского мира в этом году, это «феноменальный результат».

Основным мероприятием форума станет панельная дискуссия – 3 ноября.

Приоритет организаторы решили предоставить программам для молодежи: для иностранных студентов, изучающих русский язык и интересующихся Россией, для молодых педагогов и журналистов- подготовлена специальная программа.

Все выступающие на открытии Онлайн школы молодого журналиста подчеркивали, как важно ценить и сохранять язык, даже если нам кажется, что мы его знаем, будто та или иная национальная культурная традиция устарели. И еще потому, что уже образовался новый русский язык, на котором говорит молодежь и который с трудом понимают старшие поколения. Или не стоит противопоставлять одно другому? Ведь это же разные формации одного и того же явления, известного всем как «великий, могучий» русский язык. Как бы то ни было, у русскоязычного и профессионального сообщества возникают закономерные вопросы: остается ли он, наш русский язык, великим и могучим; как преподавать русский язык в эпоху глобальной цифровизации; как работать начинающим журналистам, пишущим на русском языке и т.д. Именно эти вопросы звучали в первый день работы онлайн-школы молодого журналиста. Особенно важно отметить, что за ее партами сидят студенты даже из тех стран, с которыми у России нет дипотношений. Красноречивый факт, подтверждающий, что русская культура не имеет границ.

Исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин, предваряя большую и интересную работу Ассамблеи, сказал буквально следующее: «Главная задача Фонда, созданного в 2007 году по инициативе российских лингвистов при поддержке Президента России Владимира Путина, – продвижение и поддержка русского языка за рубежом. А для России русский язык имеет свое особое значение. Наша многонациональная и многоконфессиональная страна сформировалась благодаря тому, что был стержень, который объединил всех – все нации и народности, все верования на территориях, которые входили в состав России. Таким стержнем был русский язык.

Он же стал объединяющим началом всего русского мира, разбросанного теперь по всему свету. В эти дни мы отмечаем трагическую для России дату - 100-летие русскому исходу. Дата условная. Речь идет об эвакуации армии России из Крыма, Севастополя, но были и другие исходы. И эта дата разделила весь русский мир на тех, кто «остался» и тех, кто по разным причинам покинул Россию. Но при этом многие и поныне остались русскими и воспитали своих детей, внуков и правнуков в традициях русской культуры, в любви к России и ее языку. Благодаря этому русский язык живет. Будем же его сохранять и распространять дальше по эстафете времени через эпохи и пространства.»

Учимся отличать зерна от фейков

Онлайн-школа Молодого журналиста стартовала 27 октября. В ее работе приняли участие настоящие профессионалы своего дела, не отказавшиеся стать наставниками для других.

Руководитель редакции сайта tass.ru Маргарита Головина провела онлайн-занятие на тему «Как сделать спецпроект и не умереть?» Журналист объяснила начинающим коллегам, что такое спецпроект, поделилась лайфхаками, как выбрать тему, как структурировать информацию и организовать работу так, чтобы материал прочли «от корки до корки», чтобы он имел общественный резонанс, вызвал интерес у читателей и конкурировал не только на родном медиа-рынке, но и за рубежом.

Дмитрий Михайлин, медиа-менеджер, генеральный директор АНО «Русские Репортеры» провел мастер-класс, посвященный кризисной журналистике и антипанике. «Мы живем в такое время, в эпоху всяческих кризисов, когда навык распознавания фейков и борьбы с ними, актуален, как никогда, - пояснил выбор темы занятия Дмитрий Михайлин. - Как никогда, люди нуждаются в профессиональной журналистике, то есть в проверенной и качественно поданной информации.» Да и сами журналисты должны иметь наметанный глаз, чтобы сходу отличить заведомо ложную информацию от правды и не использовать «обманку» для своей дальнейшей работы. Наставник предостерег, что 70% «гуляющей» в интернете информации – фейки, за которые авторы и распространители должны нести уголовную ответственность. И это прописано нашим Законом. Пандемия породила огромное множество всяческих фейков, способных вызвать у людей страх и панику. По убеждению Дмитрия Михайлина, журналисты-профессионалы должны уметь противостоять этому.

Дина Карпицкая, журналист ИД «Комсомольская правда», рассказала аудитории все о своем любимом жанре – репортаже. Как не упустить тему, как вести себя с незнакомыми людьми в незнакомом месте, чтобы все-таки добыть нужную информацию, как из нагромождения цифр и фактов эффектно выстроить материал, чтобы он по-настоящему «заиграл» и произвел впечатление на читателей – всем этим профи щедро поделилась с теми, кто только выбрал журналистику как профессию.

Так прошел первый день работы онлайн-Школы Молодого журналиста. Впереди еще два, полных новых открытий.

И второй день школы посвящен – русскому языку в журналистике. «Текст как искусство», «медиатекст и его автор», «язык истории» - эти и другие темы обсудят со слушателями лингвист Мария Ровинская, член Орфографической комиссии РАН, преподаватель НИУ ВШЭ; Алла Шеляпина, автор мастер-класса, заместитель председателя Межрегиональной общественной организации «Женская лига журналистов и блогеров» и журналист Вера Медведева, президент ассоциации «Европейский диалог».