Треть расходов пойдет на «социалку»: бюджет России-2021 принят в первом чтении

28 октября депутаты Госдумы утвердили в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ основан на базовом прогнозе социально-экономического развития страны и получился дефицитным. В зале звучали призывы резко увеличить бюджетные расходы. Но в условиях дефицита – это «необоснованное и сиюминутное решение», считает первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

ИСХОДИЛИ НЕ ИЗ ДОХОДОВ, А ИЗ РАСХОДОВ

«Много лет звучала критика в адрес «Единой России» и правительства за жесткую бюджетную политику, за то, что мы формируем резервы. Но вот пришел 2020 год с его невзгодами — и самые ярые критики первыми побежали предлагать, как именно надо их израсходовать, - пояснил парламентарий. - Я думал, что этот урок стал таковым для всех. Что 2020 год мы смогли пережить только благодаря тому, что была устойчивая макроэкономическая политика, были резервы. Мы бросили огромные средства на борьбу с ковидом, пережили локдаун, оказали адресную помощь людям, предприятиям, регионам. Но урок вынесен не был. Мы вновь слышим призывы резко нарастить доходы, спалив резервы. Что отвечает на это «Единая Россия» — мы ответственная партия. Мы должны думать не только о том, чтобы понравиться избирателю сегодня, но и о том, чтобы обеспечить социальную защиту и безопасность завтра — при любой экономической ситуации».

Впервые бюджет сформирован исходя не из доходов, а из расходов — то есть, от исполнения государством своих обязательств перед людьми. По некоторым статьям правительству еще предстоит найти средства на то, чтобы их реализовать в полном объеме.

«Что является главным для «Единой России»? Безусловное, безоговорочное выполнение государством всех социальных обязательств. Это заложено в бюджете. Включая новые пособия, которые появились только в этом году. Заложена индексация пенсий, МРОТ, прожиточного минимума выше инфляции. Есть средства — и они растут — на лекарственное обеспечение. Решаются вопросы, связанные с комфортной городской средой и устойчивым развитием села», — подчеркнул Андрей Исаев.

«ЗАЛОЖЕНО ДОСТОЧНО»

Следующий ключевой приоритет партии — реализация национальных целей, обозначенных президентом. На это средств в бюджете достаточно. При этом «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы при перераспределении средств социальный блок не затрагивали.

Третья цель — соблюдение договоренностей с правительством о финансовой поддержке регионов. «Видимо, предстоит дискуссия по отдельным объектам, но в целом мы видим, что заложено в первом чтении достаточно, и беспрецедентная помощь будет оказана регионам. В том числе исполняется предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что 10 наиболее проблемным регионам с наиболее сложной бюджетной обеспеченностью будет оказана адресная помощь по программам», - отметил Андрей Исаев.

Регионов, которые нуждаются в поддержке, существенно больше, отметил депутат Госдумы. Минимум вдвое – не меньше еще 10 регионов. Федеральным властям необходимо учитывать в первую очередь те области, которые дают наихудшую статистику по демографии. Им необходимы индивидуальные планы, и «Единая Россия» будет это предлагать.

В настоящее время партия продолжает работу над бюджетом. Ко второму чтению «Единая Россия» готовит пакет социальных поправок.

«Мы рассчитываем на восстановительный рост экономики, а значит, на дополнительные доходы. Предлагаем уже сейчас определить приоритеты, на которые эти доходы должны пойти. Для фракции «Единой России» это то, что обеспечивает качество жизни людей. Для горожан – программа «Комфортная городская среда» и переоснащение городского пассажирского транспорта, для селян – «Устойчивое развитие сельских территорий», — резюмировал Андрей Исаев.

КАБМИН УЧЕЛ ВСЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

12 октября на встрече с вице-премьерами, где обсуждались социальные приоритеты документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Он отметил, что Кабмин учел все приоритетные направления расходов, а также предложения о финансировании партийных проектов, наиболее востребованных у жителей. Таких, например, как формирование комфортной городской среды, ремонт и строительство сельских домов культуры, строительство новых спортивных объектов в регионах и другие.

В расходах, в частности, учтены достаточно серьезные средства на улучшение качества жизни на селе. В партии считают, что оно должно приблизиться к городским стандартам. На строительство порядка трехсот сельских домов культуры в 2021 году запланировано около 3,3 миллиардов рублей. На развитие спорта на селе в бюджете заложили 7,4 млрд. рублей. Деньги направят, в том числе, на ремонт спортивных залов в сельских школах, строительство ФОКов открытого типа, строительство катков с искусственным льдом и крытых футбольных манежей. 2 миллиарда пойдут на закупку мобильных медицинских центров для территорий с численностью населения менее 100 человек.

Кроме того, удалось обеспечить субсидирование проектов благоустройства в регионах. На эти цели в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиардов рублей.

На днях глава Кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что партия ответственно подошла к распределению средств бюджета исходя из ситуации в стране — «с безусловным, неукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил Президент». Премьер также выразил надежду, что федеральной правительство найдет возможности для решения озвученных партией дополнительных вопросов.