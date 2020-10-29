Пользователи соцсетей спорят из-за нецензурной надписи на кепке авиапассажирки

Пилот американской авиакомпании попросил темнокожую пассажирку снять кепку с нецензурной надписью Фото: скриншот с видео

Пилот американской авиакомпании попросил темнокожую пассажирку снять кепку с нецензурной надписью. Девушке было предложено снять головной убор или удалиться из самолета. Путешественница подчинилась, но пожилой пилот продолжил ее отчитывать.

На кепке значилось нецензурное слово f*ck.

Видеозапись инцидента была выложена в Instagram и за непродолжительное время собрала несколько тысяч комментариев. Как водится, мнения пользователей соцсети разделились: некоторые считают, что пассажирка проявила неуважение по отношению к своим невольным спутникам, другие утверждают, что пилот повел себя не совсем адекватно.

«Я подумал, что это разумная просьба. Это более разумно, чем носить эту кепку на публике. Похоже, ты ищешь конфронтации в такой кепке», – написал пользователь с ником Marcosbiggs.

«Я 52-летняя бабушка и даже мне не кажется, что произошло что-то страшное. Вы не можете диктовать людям, что им надевать. Мы каждый день произносим это слово по несколько раз. Если бы она сказала, что хочет убить кого-то, это было бы плохо, но пилот раздул скандал на пустом месте», – заявила другая женщина в комментариях под постом.

«Дело не в кепке. Проблема в силе. Капитан попытался применить свою силу и обращаться с кем-то, как с ребенком, и в этом проблема. Пассажирка сняла кепку. Это должно было закончить разговор и взаимодействие. Капитан сделал это больше, чем следовало, из-за своей привилегии», – уверен еще один пользователь соцсети.

И, пожалуй, самый выдержанный и взвешенный комментарий:

«Не вижу смысла спорить с пилотом о чем-то подобном. Вы можете раздражаться, думать, что это глупо, или даже о том, что с вами обращаются несправедливо, но просто снимите вашу кепку и давайте все вместе доберемся до того места, где нам больше никогда не придется видеться».