«Достучаться до сердец»: Как присоединиться к Московскому донорскому марафону

Марафон идет в Москве до 13 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продолжается донорский марафон «Достучаться до сердец». Присоединиться к нему и организовать свою донорскую акцию может любая организация или инициативная группа граждан. Проводит марафон Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В октябре и ноябре 2020 года организаторы могут получить материалы для проведения акции с доставкой прямо на площадку. Среди них - сувениры для доноров и волонтеров, информационные буклеты, просветительские ролл-аппы (стенды) для мобильной выставки «Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия».

– Комплект ролл-апов мобильной выставки дополнен тремя мобильными баннерами: новыми «Стань донором костного мозга» и «Правила подготовки к донации» и обновленным «Я люблю Москву – я донор!», – сообщила директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. – Также с бесплатной доставкой на площадку акции можно получить мотивационные комплекты для доноров, волонтеров, информационно-методические буклеты о здоровье донора и донорстве костного мозга, открытки для акции #ДОНОРДАРИТ – ДОНОРПИШЕТ, тематические раскраски для организации зоны ожидания с детьми.

Марафон идет в Москве до 13 ноября 2020 года. Его итоге подведут 17 ноября в Общественной палате РФ на коммуникационной площадке «Донорство крови и COVID-19. Ресурсы поддержки донорского движения».

Марафон - часть проекта «Лаборатория донорского движения: новые форматы работы с донорским контингентом для эффективной работы добровольцев в сфере донорства крови и донорстве костного мозга», который проводится на средства Конкурса Грантов «Москва – добрый город».

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Как присоединиться к марафону

Если у вас есть идея своей донорской акции, то вы тоже можете присоединиться к марафону «Достучаться до сердец». Для этого достаточно заполнить google-форму. Для получения ролл-аппов выставки, заполните даты бронирования в онлайн-календаре и напишите в Национальный фонд развития здравоохранения на почту info@nfrz.ru или в социальных сетях.