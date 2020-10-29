Не навреди: заблуждения и мифы о COVID-19

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В лучшем случае попытки оказались безвредными и бесполезными, в худшем – опасными для здоровья. КП расскажет о самых необычных мифах и предложениях по лечению и профилактике COVID-19.

Лечебные травы

В попытке защититься от COVID-19 жители многих стран доверились лекарственным растениям. Неудивительно – они широко распространены и используются в медицине с давних времен. В России некоторые из них даже занесены в Государственный реестр лекарственных средств. Тем не менее, впоследствии выяснилось, что «не все йогурты одинаково полезны».

В индийском городе Читтур 11 человек попали в больницу после поедания плодов дурмана – о его способности противостоять коронавирусу пострадавшие узнали из видео в социальных сетях. В нем озвучивалось предположение, что дурман может помочь в борьбе с COVID-19, поскольку его плоды внешне напоминают молекулу вируса.

Аятолла Табризян из священного иранского города Кум увидел средство от коронавирусной инфекции в фиалковом масле, которым необходимо смазывать задний проход.

Венесуэльский политик Мария Алехандра Диас предлагала рецепт средства с использованием лемонграсса, бузины, черного перца, имбиря, лимона и меда. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина занимался продвижением травяного напитка на основе полыни «Covid-Organics». Его усилия не оказались напрасны – несмотря на отсутствие доказательств эффективности, поставку напитка запросили больше 20 стран, в числе которых Сенегал, Гана, Республика Конго и другие.

Братья наши меньшие

Защиту от коронавирусной инфекции искали не только в растениях, но и в животных. Так, индийский политический активист Свами Чакрапани предлагал использовать коровью мочу и навоз. Это мнение поддержала и член Индийской народной партии Суман Хариприя.

В опубликованном на своем канале видео житель Ирана Мехди Сабили утверждал, что коронавирус и многие другие заболевания способна лечить верблюжья моча. Впоследствии мужчину арестовали – он признался, что не проводил никаких исследований о свойствах верблюжьей урины.

Еда и напитки

В роли продуктов, способных противостоять COVID-19, рассматривали лимон, чеснок, куркуму, манго и вареные листья бетеля. Напротив, некоторую еду обвиняли в распространении коронавируса – в список попали курица и мороженое.

Всемирная организация здравоохранения опровергла эту информацию, заявив, что нет научных доказательств того, что данные продукты могут предотвратить заражение коронавирусной инфекцией или распространять ее, отметив, что фрукты и овощи в достаточном количестве являются частью здорового питания.

Чудесные свойства приписывались алкогольным напиткам и чаю. Например, в Бразилии в социальных сетях в качестве средств защиты от COVID-19 рекомендовали фенхелевый чай, чай с мятой и горячий виски.

Также существовало мнение, что COVID-19 можно «вымыть» из организма, если пить много воды каждые 15 минут – ВОЗ не подтвердила и эту информацию, заметив, что пить воду полезно для общего здоровья и профилактики обезвоживания.

Заразность 90 дней после выздоровления

Это не совсем миф – такая информация опубликована на сайте CDC – Центров по контролю и профилактике заболеваний США. По данным ведомства, человек, болеющий COVID-19 в легкой и средней формах, заразен не более 10 дней с момента появления симптомов, а болеющий в тяжелой форме – не более 20.

Центры утверждают, что вылечившиеся от коронавирусной инфекции могут продолжать распространять инфекцию в срок до трех месяцев с момента начала заболевания, но концентрация РНК вируса в отделяемом верхних дыхательных путей становится заметно меньше, чем непосредственно во время болезни, и заразить другого человека в этот период – маловероятно.

Помимо этого, ведомство заявляет, что во время исследований не удалось обнаружить доказательства того, что клинически выздоровевшие пациенты с сохранением вирусной РНК передавали SARS-CoV-2 другим людям. Тем не менее Центры предупреждают, что исследования продолжаются, и делать однозначные выводы рано – информация на сайте регулярно обновляется.

Диагностика – без домыслов

ПЦР-исследование - основной метод, который Минздрав РФ рекомендует для выявления инфекции или подтверждения ее отсутствия. Для такого анализа медсестра берет мазок из носоглотки и/или ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут генетический материал самого вируса – его РНК.

Пройти ПЦР-исследование можно в Лаборатории «Гемотест» – обычный тест будет готов за 3 дня, срочный – за 1 день. С 20 октября 2020г. для физических лиц выездного обслуживания Москвы и Московской области введено исследование «Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач.» (код 19.157.), со сроком выполнения - 12 часов. Удобнее всего оформить заказ на сайте – так не потребуется тратить время на заполнение анкеты в отделении. Там же можно узнать об отличиях между тестами и правилах подготовки.

Приходить за результатами не нужно – они отобразятся в личном кабинете на сайте «Гемотеста» и придут на указанный пациентом адрес электронной почты. Каждая справка выдается на русском и английском языках и имеет уникальный QR-код для проверки ее подлинности. Результаты ПЦР-исследования Лаборатории «Гемотест» принимают как в России, так и за границей.