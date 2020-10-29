Промоутер Хрюнов и блогер Тарасов поспорили на 5 000 долларов из-за боя Мурата Гассиева и Нури Сефери

Владимир Хрюнов решил оспорить слова блогера Артёма Тарасова о том, что бой закончится досрочно. Фото ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Пресс-конференция в преддверии поединка Мурата Гассиева и Нури Сефери закончилась крупным спором. В ходе телемоста: Сочи – Москва – Санкт-Петербург промоутер и организатор боя Владимир Хрюнов решил оспорить слова блогера Артёма Тарасова о том, что бой закончится досрочно.

- Будет крутое шоу, но не будет крутого боя, потому что оппозиция на сегодняшний день практически никакая. Человек возрастной, давно не дрался и уровень класса: первый разрядник выходит против Мастера спорта международного класса. Я не думаю, что бой продлится больше трёх раундов. А если и продлится, то это Мурату скажут: поаккуратней, надо пять раундов сделать. Для меня здесь всё понятно, - оценил предстоящий поединок блогер.

Организатору боя Владимиру Хрюнову такое недоверие в интриге предстоящего поядинка явно пришлось не по душе. Промоутер, находившийся в Сочи рядом с Гассиевым и Сефери, достал из кармана пиджака пачку долларовых купюр в доказательство того, что поединок получится «настоящим» и богатым на эмоции.

- Хочу Артёма попросить сделать стрим с пресс-конференции и отметить меня, - надо немного набрать подписчиков. И хочу поспорить с ним на бабки. Это настоящий бой, он продлится всю отведённую дистанцию, - заявил Хрюнов.

Таким образом, если Нури Сефери и Мурат Гассиев закончат бой решением судей, то 5000 долларов выиграет промоутер. Если поединок закончится досрочно, куш возьмёт блогер Артём Тарасов.

Поединок Мурата Гассиева и Нури Сефери пройдёт 31 октября на «Вау Арене» в Сочи. Прямую трансляцию боксёрского вечера покажет телеканал РЕН ТВ.